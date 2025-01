Ostatni wiec Trumpa przed zaprzysiężeniem. Wymowna sytuacja na scenie

Donald Trump zorganizował wiec w stylu kampanii wyborczej przed swoim oficjalnym zaprzysiężeniem na stanowisko prezydenta USA. Reuters przedstawił wnioski z przemówienia. Jednym z nich ma być szybkie podpisanie rozporządzeń wykonawczych, aby spełnić swoje obietnice wyborcze z kampanii.

Chodzi o nawet 200 ustaw dotyczących bezpieczeństwa granic, masowych deportacji, wycofania rządowych inicjatyw na rzecz różnorodności, ułaskawienia oskarżonych o atak na Kapitol z 2021 r., zwiększenia wydobycia ropy i gazu, czy zastąpienia tysięcy urzędników biurowych.

Zaskakująca obietnica Donalda Trumpa. Podpisze 200 ustaw tuż po inauguracji?

– Naród amerykański obdarzył nas zaufaniem, a my w zamian damy mu najlepszy pierwszy dzień, największy pierwszy tydzień i najbardziej niezwykłe pierwsze 100 dni jakiejkolwiek prezydentury w historii Ameryki – powiedział Trump.

Nowy-stary prezydent USA obiecał uchylić „każdy radykalny i głupi dekret administracji Bidena” w ciągu kilku godzin od objęcia prezydentury. Reuters zauważa również, że goście, którzy przemawiali nie wiecu, zabrali głos w taki sposób, jak gdyby w dalszym ciągu była to kampania wyborcza.

Zaprzysiężenie Trumpa. Co zrobi nowy-stary prezydent USA po inauguracji?

Chodzi m.in. o szefa UFC Danę White’a, wieloletniego doradcę Trumpa Stephena Millera, czy dwóch synów polityka Donalda Jr. i Erica. Jak czytamy, już po wyborach zazwyczaj odchodzi się od kampanijnej retoryki na rzecz merytorycznych rozmów. – Wszyscy zostaniemy zaprzysiężeni razem. Tak na to patrzę – mówił Trump.

Na zaprzysiężeniu prawdopodobnie pojawią się prezesi technologicznych gigantów – Elon Musk z Tesli, Jeff Bezos z Amazona, Mark Zuckerberg z Mety i Sundar Pichai z Google. Warto zwrócić również uwagę na to, że ze sceny przemawiał Musk w przeciwieństwie do przyszłego wiceprezydenta J.D. Vince’a, co może świadczyć o roli, jaką w nowej administracji będzie ogrywał najbogatszy człowiek świata.

