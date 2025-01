Trump wycofuje USA z WHO. To nie koniec kontrowersyjnych decyzji

W Capitol One Arena w Waszyngtonie Donald Trump wygłosił pierwsze przemówienie swojej drugiej kadencji. Zanim jednak zaczął mówić o „złotej erze Ameryki”, obiecując wyborcom „ciężką pracę”, doszło do niezwykłej prezentacji.

USA. Donald Trump podjął pierwsze decyzje

Na scenę wyszli członkowie rodzin izraelskich zakładników, przetrzymywanych w Strefie Gazy. Po kolei, poprzez uściśnięcie dłoni, dziękowali oni Trumpowi za wypuszczenie ich bliskich.

Następnie Donald Trump nawiązał do tej sytuacji, mówiąc o ułaskawieniu „zakładników z 6 stycznia”. Miał na myśli amerykańskich obywateli, którzy brali udział w szturmie na Kapitol z 2021 roku. Zapowiedział, że będzie to pierwsza rzecz, jaką podpisze po wejściu do Białego Domu.

Po zamieszkach na Kapitolu oskarżono ponad 1580 osób. Nie wiadomo, ile z nich ułaskawić zamierza Trump. Polityk po raz kolejny powtórzył, że wybory prezydenckie z 2020 roku nie były uczciwe. Zapowiedział też odwołanie „w pięć minut” 78 zarządzeń wykonawczych, przyjętych za swojego poprzednika.

USA. 8 rozporządzeń i dyrektyw Trumpa

8 rozporządzeń i dyrektyw wykonawczych Trump podpisał już po swoim przemówieniu, na oczach zebranego tłumu. Pozostałe obiecał parafować w ciągu najbliższych kilku dni. Do pierwszych podpisanych decyzji należy m.in. wycofanie USA z Paryskiego Porozumienia klimatycznego.

Trump podpisał też rozporządzenie, w którym zniósł decyzję Joe Bidena ws. imigracji, czy zamrażającą nabór urzędników federalnych. Nakazał też agencjom rządowym przechowywanie wszystkich zapisów, mówiących o rzekomych prześladowaniach politycznych ze strony poprzedniej administracji.

USA znów spróbują wyjść z WHO

Wśród podjętych przez Trumpa Decyzji była też ta o wystąpieniu z WHO. Światowej Organizacji Zdrowia prezydent USA zarzucił, że nie poradziła sobie z pandemią COVID-19 oraz innymi kryzysami zdrowia publicznego. Stwierdził, że nie umiała ona działać niezależnie od państw członkowskich. Mówił, że jego kraj płaci na organizację nieproporcjonalnie dużo w porównaniu np. z Chinami.

Co ciekawe, Trump próbował już kiedyś wycofać Stany Zjednoczone z WHO. W 2020 roku mówił o wspieraniu Chin przez tę organizację i działaniach, które nie pozwoliły ustalić prawdy o początkach pandemii COVID-19. Decyzję Trumpa anulował jednak Joe Biden w styczniu 2021 roku.

