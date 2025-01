Zamach stanu na Słowacji? Premier przecina spekulacje po Radzie Bezpieczeństwa

Premier Słowacji zwołał na czwartek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa z udziałem prezydenta Petera Pellegriniego oraz władz parlamentu. Robert Fico wspomniał o pewnej grupie, która uczestniczyła w demonstracjach w Gruzji i brała udział w ukraińskim Majdanie – relacjonowała słowacka agencja prasowa (TASR).

Pokojowe protesty, zajęcie budynków rządowych, a potem przewrót? Fico ujawnił szczegóły

Szef słowackiego rządu wspomniał o pokojowym wiecu protestacyjnym, który ma się zakończyć okupacją budynków rządowych i Pałacu Prezydenckiego. Zgodnie ze scenariuszem przedstawionym przez Fico dalej miałoby dojść do interwencji policji, co byłoby transmitowane przez wszystkie telewizji świata. Następnie miałoby dojść do masowych protestów i przejęcia władzy w kraju.

Premier Słowacji już po posiedzeniu powiedział, że na spotkaniu przedstawiono dowody. Fico zapewnił, że rząd nie podejmie żadnych działań w związku z konstytucyjnym prawem do zgromadzeń i organizowania protestów. Słowacki premier ponownie wspomniał jednak o strukturze, która chce wykorzystać demonstrację do eskalowania napięć.

Na Słowacji dojdzie do obalenia rządu? Premier przedstawił najnowsze informacje

Fico mówił również o obawach przed możliwą próbą zorganizowania zamachu stanu na Słowacji. Szef słowackiego rządu zaapelował do obywateli, aby nie dali się wykorzystać finansowanej przez zagranicę grupie, która jest powiązana z lokalną opozycją. Fico ostrzegał przed możliwym scenariuszem, zgodnie z którym osoby okupujące najważniejsze budynki w kraju będą wynoszone przez siły bezpieczeństwa, co zostanie wykorzystane.

– Powstanie obraz słowackiego rządu jako faszystowskiego, brutalnego – przewidywał premier Słowacji. Fico zaznaczył, że nie może dopuścić do przewrotu w kraju. Rada Bezpieczeństwa przyjęła też rezolucję. Potwierdzono w niej m.in. orientację polityki zagranicznej Słowacji, która będzie oparta na członkostwie w Unii Europejskiej i NATO.

