Trump wbił szpilę Zełenskiemu. Określił go jednym słowem

Donald Trump zapowiadał w kampanii wyborczej, że jeśli zostanie prezydentem, to zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin. Tak się oczywiście nie stało, jednak postulat zaprowadzenia pokoju na wschodzie Europy nadal jest jednym z celów amerykańskiego przywódcy.

Podczas swojego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Donald Trump podkreślił, że „wojna musi się jak najszybciej skończyć a on chce się niezwłocznie spotkać z Władimirem Putinem”. Według prezydenta USA Wołodymyr Zełenski mógł w łatwy sposób uniknąć wojny. – Siły od początku były nierówne a on postanowił walczyć. Rosjanie mają dużo więcej czołgów, przecież z takimi się nie walczy – komentował Republikanin.

Trump o Zełenskim: Nie jest aniołkiem

W rozmowie z Fox News, którą przeprowadził przyjaciel polityka Sean Hannity, Donald Trump powtórzył swoje stanowisko i ponownie podkreślił, że „Ukraina od samego początku powinna rozważyć prowadzenie rozmów pokojowych z Rosją, ponieważ w starciu z większym podmiotem ma mniejsze szanse”. – Wołodymyr Zełenski nie powinien z nimi walczyć. Można było już na początku dogadać się z nimi i zawrzeć umowę, w ten sposób uniknęlibyśmy wojny – próbował przekonywać.

Zdaniem Donalda Trumpa „za sporo błędów dotyczących wojny w Ukrainie odpowiada przywódca kraju”. – On nie jest aniołkiem. Nie powinien dopuścić do tego, żeby ta cała sytuacja eskalowała aż do takiego poziomu – stwierdził.

Dodał, że „swoje za uszami ma również Joe Biden, który wieloma niemądrymi wypowiedziami prowokował Władimira Putina”. – Słabość mojego poprzednika tylko go ośmieliła. Ale nie oskarżam tylko jednej strony. Putin nie powinien najeżdżać Ukrainy – dodał.

Jednocześnie Donald Trump na antenie Fox News zapewnił, że jego groźby dotyczące nałożenia na Rosję wysokich ceł i ostrych sankcji, jeśli wojna w Ukrainie nie zakończy się w najbliższym czasie, są nadal aktualne.

