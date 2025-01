Dramatyczne doniesienia po katastrofie samolotu. MSZ zabrało głos

Szokujące doniesienia płyną ze Stanów Zjednoczonych. W nocy ze środy na czwartek (czasu polskiego) doszło do katastrofy lotniczej. Samolot pasażerski linii American Airlines podchodził do lądowania. W trakcie próby zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem Sikorsky UH-60 Black Hawk. Chwilę później spadł do rzeki.

Katastrofa samolotu koło Waszyngtonu. Najnowsze informacje

Aktualnie nadal jest prowadzona akcja ratunkowa, w której bierze udział ponad 300 ratowników. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił, że poszukiwanie ofiar katastrofy trwa a Pentagon natychmiast wszczął wszelkie niezbędne procedury.

Amerykańskie służby nie podają, jak wygląda bilans ofiar. Wiadomo jedynie, że na pokładzie samolotu było 60 pasażerów oraz czterech członków załogi a w Black Hawku znajdowało się trzech żołnierzy. Do tej pory z rzeki wyłowiono ciała 19 ofiar tragedii. W trakcie konferencji prasowej ratownicy podali, że z rzeki Potomak nie udało się wyciągnąć na razie żadnych ocalałych. CNN zwraca uwagę na fakt, że temperatura wody wynosi aktualnie około 2 stopni Celsjusza, a więc szanse pasażerów na przeżycie są naprawdę niewielkie.

– Warunki do prowadzenia akcji ratunkowej są niezwykle trudne. Mamy silny wiatr, w wodzie są kawałki lodu. To jest bardzo trudna i niebezpieczna praca. Nie ma też zbyt wielu świateł, dlatego przeszukujemy każdy centymetr kwadratowy przestrzeni – komentował szef policji John Donnelly.

Katastrofa samolotu w USA. Czy wśród ofiar są Polacy?

Głos w sprawie tragedii w Waszyngtonie zabrało polskie MSZ. W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik resortu podkreślił, że na chwilę obecną nie ma żadnych informacji o Polakach, którzy mogliby zostać poszkodowani w katastrofie lotniczej. – Trwa akcja ratunkowa i monitorujemy sytuację – podkreślił Paweł Wroński.

Wcześniej Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar. „Moje najszczersze kondolencje z powodu straty tak wielu istnień ludzkich w katastrofie samolotu w Waszyngtonie” – napisał premier w mediach społecznościowych. „Dzisiaj wszyscy jesteśmy z narodem amerykańskim w tej tragicznej chwili” – dodał szef rządu.

