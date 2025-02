Niepokojące wieści o papieżu Franciszku. Najbliższe godziny będą decydujące

Komunikat Watykanu opublikowany we wtorek wieczorem wywołał duży niepokój. Zgodnie z informacjami przekazanymi mediom, u papieża Franciszka zdiagnozowane zostało obustronne zapalenie płuc. Co więcej, infekcja Ojca Świętego przedstawia nadal „złożony obraz kliniczny”.

„Tomografia komputerowa klatki piersiowej, która została wykonana Ojcu Świętemu dziś po południu, wykazała początek obustronnego zapalenia płuc, które wymaga dalszej terapii farmakologicznej” – napisano we wtorkowym komunikacie.

Podano, że zdiagnozowano u niego „infekcję polimikrobiologiczną, rozwijającą się na podłożu rozstrzenia oskrzeli oraz astmatycznego zapalenia, wymagającą leczenia antybiotykami i kortykosteroidami, co dodatkowo komplikuje terapię”.

Jednocześnie zapewniono, że „papież Franciszek pozostaje w dobrym nastroju”.

Rosnące obawy włoskich mediów

Dziennik „Corriere della Sera” zauważa, że zaawansowany wiek oraz wcześniejsze problemy zdrowotne papieża sprawiają, iż obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna. Papież Franciszek znajduje się w grupie wysokiego ryzyka. Głos w tej sprawie zabrał ekspert w dziedzinie chorób płuc, profesor Sergio Harari ze szpitala w Mediolanie. Podkreślił w rozmowie z gazetą, że wczesna faza zapalenia oskrzeli nie pozwala jeszcze na dokładne określenie, jak bardzo infekcja zaatakuje płuca. „Trzeba poczekać” – ocenił.

Z kolei „La Repubblica” wskazuje, że stan zdrowia papieża uległ pogorszeniu, a nastroje w Watykanie zmieniły się z ostrożnego optymizmu w narastający niepokój. Zwrócono uwagę, że zapalenie płuc nie zostało wykryte w momencie przyjęcia Franciszka do szpitala – a to oznacza, że jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał. Dodatkowo zauważono, że w ciągu pięciu dni lekarze trzykrotnie zmieniali terapię, co sugeruje, że leczenie napotyka na trudności.

„Strach jest wyraźny – choć nie oznacza całkowitej utraty nadziei, to potwierdza, że sytuacja zdrowotna papieża jest bardzo poważna” – ocenia dziennik.

Profesor Massimo Andreoni, dyrektor naukowy Włoskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych przyznał, że infekcja, z którą zmaga się papież, ma poważny charakter. Uspokoił jednocześnie, że jego serce funkcjonuje prawidłowo.

Świat w napięciu obserwuje stan papieża

Gazeta „La Stampa” jednej ze swoich publikacji dała tytuł: „Świat niepokoi się o papieża”. W artykule podano, że dzieci hospitalizowane na oddziale onkologii Polikliniki Gemelli przesłały Ojcu Świętemu listy i rysunki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Jeden z najmłodszych pacjentów napisał: „Forza Papa Francesco” – życząc papieżowi siły.

Relacjonując rozwój wydarzeń, „Il Giornale” zaznacza, że to właśnie zapalenia płuc obawiano się najbardziej. Gazeta podkreśla, że mimo oficjalnych komunikatów o „skomplikowanym” stanie zdrowia, papież nadal wykonywał swoje obowiązki. Jego współpracownicy regularnie podróżowali między Watykanem a Polikliniką, dostarczając mu dokumenty.

Dziennik „Il Messaggero” także donosi, że Franciszek wciąż kieruje sprawami Kościoła ze szpitala. Według cytowanych przez gazetę ekspertów, najbliższe godziny będą kluczowe. Istnieje bowiem ryzyko, że infekcja doprowadzi do niewydolności innych narządów.

