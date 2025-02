Prezydent Argentyny wręczył Muskowi piłę. Niewiarygodne, co miliarder zrobił chwilę później

W czwartek pod Waszyngtonem odbywał się konserwatywny kongres CPAC. Do udziału w nim zaproszeni zostali m.in. Elon Musk, który poza byciem multimiliarderem i szefem Tesli, X i SpaceX w ostatnim czasie otrzymał angaż w administracji Donalda Trumpa, oraz Javier Milei, libertariański prezydent Argentyny.

Elon Musk wymachiwał na scenie piłą łańcuchową

Całe zamieszanie zaczęło się, kiedy Javier Milei zdecydował się wręczyć Elonowi Muskowi na powitanie prezent – czerwono-srebrną piłę łańcuchową z wyciętym hiszpańskim napisem „viva la libertad, carajo”, co przetłumaczyć można jako „niech żyje wolność, do cholery”.

Ten slogan od lat pojawia się wokół działalności prezydenta Argentyny. Sama piła także jest symbolem, z którego Javier Milei chętnie korzysta, promując nim obniżanie kosztów w kraju.

Elon Musk natychmiast przyjął prezent, po czym zaczął wymachiwać błyszczącą piłą łańcuchową na scenie. – To piła łańcuchowa biurokracji – krzyczał. Javier Milei przyglądał się wszystkiemu z zadowoleniem, a na sali słychać było krzyki i oklaski.

Elon Musk zaatakował poprzednią administrację

Kontrowersyjne podczas wydarzenia było nie tylko wymachiwanie przez Elona Muska na scenie piłą łańcuchową. Media zwracają uwagę także na krytyczne względem polityki migracyjnej poprzedniej administracji słowa, które padały z ust multimiliardera.

Zdaniem członka nowej administracji na szczególną krytykę zasługuje aplikacja stworzona za władzy demokratów, która umożliwiania uzyskanie dwuletniego zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i podjęcie w nich pracy.

Elon Musk potwierdzająco odpowiedział na pytanie o to, czy była to zdrada. – Wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę, że było to prawdziwe oszustwo na dużą skalę, mające na celu przechylenie szali demokracji w Ameryce – mówił Elon Musk.

