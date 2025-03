Co ukraińscy żołnierze sądzą o zawieszeniu broni? „To nie zadziała”

We wtorek 11 marca w ramach negocjacji USA i Ukrainy pojawiła się propozycja natychmiastowego zawieszenia broni między Kijowem i Moskwą. Żołnierze obu stron mieliby wstrzymać się od działań bojowych na 30 dni. Prezydent Wołodymyr Zełenski wstępnie oznajmił, że zgadza się na tę propozycję.

Wojna w Ukrainie. Co Ukraińcy mówią o zawieszeniu broni?

Donald Trump musiałby przekonać jeszcze Rosję, która wstępnie „nie wyklucza” przystąpienia do rozmów pokojowych. Prezydent Trump mówi otwarcie, że ma nadzieję na osiągnięcie trwałego pokoju między Rosją i Ukrainą. Żołnierze tego drugiego kraju nie są jednak podobnie optymistyczni.

W rozmowie z Interią młodszy sierżant Sił Zbrojnych Ukrainy Igor Puszkariow przypomniał, że strona rosyjska wielokrotnie już łamała dane słowo. – Propozycja 30-dniowego zawieszenia broni nie zadziała. Jestem tego pewien. Przede wszystkim dlatego, że Rosjanie nie wywiązują się z umów. Nigdy się z nich nie wywiązali – mówił.

Jego zdaniem forsowane obecnie zawieszenie broni okaże się co najwyżej krótką przerwą przed w walce. Trwały pokój uważa za coś bardzo odległego. – Rosja czerpie korzyści z wojny, chce ją kontynuować, bo nasza sytuacja jest bardzo trudna, a wróg będzie naciskał tak mocno, jak to możliwe, dopóki jego straty w zasobach ludzkich nie staną się ogromne – wyjaśniał.

Puszkariow podkreślał, że rosyjska gospodarka wytrzymuje zachodnie sankcje i wysiłek wojenny. – Jestem więc pewien, podobnie jak moi towarzysze, że wojna z Rosją nie zakończy się w najbliższej przyszłości, ale wszyscy jesteśmy gotowi walczyć dalej. Bez wahania i bez wyrzutów sumienia – zapewnił.

Ukraiński żołnierz: Nie warto negocjować z USA, bo nie z nimi walczymy

Oficer Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Worobej przypomina za pośrednictwem Interii, że celem Rosji jest okupacja jego kraju, a porozumienie Trumpa z Putinem niczego w tej kwestii nie zmieni. Ewentualne zawieszenie broni Kreml wykorzystałby jego zdaniem albo na przegrupowanie i większe zdobycze w przyszłości, albo na wykorzystanie wszelkich pretekstów, by odroczyć owo zawieszenie.

Oficer batalionu „Swoboda” ukraińskiej brygady „Rubiz” Andrij Iljenko na antenie Espreso TV zauważał, że nie warto negocjować zawieszenia broni z USA, bo to nie z Amerykanami toczy się wojna. – Głównym problemem jest zachowanie Rosji. A to, co robi dzisiaj, jest zupełnie odwrotne i wskazuje na nasilenie działań szturmowych – podkreślał.

Mówił też o imperialistycznych celach Putina. – Nie powinniśmy wybiegać myślami w przyszłość, ale musimy zrozumieć, że musimy pozostać silni. Musimy być gotowi, by w każdej chwili przeciwstawić się agresji Moskwy – zaznaczał.







