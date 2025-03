Amerykańska kongresmanka zaatakowała dziennikarkę. Padły wulgarne słowa

Do incydentu doszło podczas środowej konferencji prasowej. Martha Kelner, reporterka Sky News, próbowała zadać pytanie Marjorie Taylor Greene dotyczące tzw. afery „Signalgate”. Zanim zdążyła dokończyć swoje pytanie, Greene przerwała jej, pytając: „Z jakiego kraju jesteś?”.

Gdy dziennikarka odpowiedziała, że pochodzi z Wielkiej Brytanii, Greene odparła: „Gówno nas obchodzi twoja opinia i twoje doniesienia. Dlaczego nie wrócisz do swojego kraju, gdzie macie poważny problem z imigrantami?”.

Wulgarny atak na reporterkę z Wielkiej Brytanii

Gdy Kelner próbowała kontynuować, pytając, czy Greene nie martwi się o „narażanie życia Amerykanów” przez niezabezpieczoną rozmowę na Signalu, odpowiedź kongresmenki była równie agresywna, co oderwana od pytania.

„Czy przejmujesz się ludźmi ze swojego kraju? A co ze wszystkimi kobietami gwałconymi przez imigrantów?” – zaatakowała powtórnie Greene.

Gdy inny dziennikarz, tym razem Amerykanin, poprosił ją o udzielenie odpowiedzi na pytanie koleżanki po fachu, kongresmenka ponownie odmówiła.

Afera „Signalgate”

Afera „Signalgate” wybuchła, gdy ujawniono, że wysocy rangą urzędnicy administracji prezydenta Donalda Trumpa przypadkowo dodali Jeffreya Goldberga, redaktora naczelnego magazynu „The Atlantic”, do grupowego czatu na aplikacji Signal.

W tej rozmowie omawiano szczegóły planowanego ataku militarnego na Jemen, w tym konkretne cele, używane systemy broni oraz harmonogram działań. Ujawnienie tych informacji wywołało oburzenie zarówno w kraju, jak i za granicą, podważając zaufanie do administracji Trumpa w kwestiach bezpieczeństwa narodowego.

Reakcje polityczne

Demokraci stanowczo potępili incydent, określając go jako „oszałamiające naruszenie bezpieczeństwa i wywiadu” oraz wezwali zaangażowanych urzędników do podania się do dymisji. Z kolei administracja Trumpa starała się bagatelizować znaczenie wycieku, twierdząc, że nie doszło do ujawnienia kluczowych informacji.

Greene do dziennikarki: Spi***alaj

Marjorie Taylor Greene jest jedną z najbardziej lojalnych zwolenniczek Donalda Trumpa i prominentną postacią ruchu MAGA. Jej wystąpienia charakteryzują się często histerycznym tonem, brakiem konkretów i ofensywną retoryką wymierzoną w dziennikarzy, imigrantów i przeciwników politycznych. Znana jest też z kontrowersyjnych wypowiedzi.

Starcie z Kelner to już kolejny przypadek, w którym kongresmenka z Georgii wdaje się w konfrontację z brytyjskimi dziennikarzami.

W zeszłym roku, podczas innego publicznego wydarzenia, Greene brutalnie zareagowała na pytanie byłej dziennikarki BBC, Emily Maitlis. Gdy ta zapytała o lansowaną przez nią teorię spiskową dotyczącą kalifornijskiego pożaru rzekomo wywołanego przez „wiązki lasera z kosmosu”, Greene odpowiedziała wulgarnie, każąc jej „spi***alać”

Czytaj też:

Ikoniczny aktor „Gwiezdnych wojen” nie żyje. Lubił straszyć fanów seriiCzytaj też:

Niemieckie media w odwrocie? Spora zmiana na polskim rynku