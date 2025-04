Przesmyk suwalski czekają wielkie zmiany. Znamy szczegóły

Przesmyk suwalski, chociaż liczy niespełna 100 kilometrów, jest jednym z najbardziej newralgicznych punktów NATO w Europie. Jest to teren położony pomiędzy rosyjskim obwodem kaliningradzkim a Białorusią. Właśnie zapowiedziano jego modernizację.

Przesmyk suwalski. Znamy szczegóły zmian

Litwa ma aktualnie do dyspozycji dwie główne drogi przecinające Przesmyk Suwalski: jedną między Wilnem a Augustowem oraz drugą biegnącą z Kowna do Warszawy, która jest częścią wojskowego korytarza Via Baltica. Ta druga pozostaje aktualnie głównym połączeniem między Litwą a Polską.

Wiceszef litewskiego resortu obrony zapowiedział rewolucyjne zmiany. Tomas Godliauskas przekazał, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona modernizacja strategicznej drogi biegnącej przez Przesmyk Suwalski, która łączy Wilno z Augustowem. Prace zaplanowano na odcinku ponad 113 kilometrów. Zmodernizowanych ma zostać również osiem mostów. Zakończenie prac zaplanowano wstępnie na 2028 rok.

Modernizacja Przesmyku Suwalskiego

Tomas Godliauskas tłumaczył, że dzięki zmianom wzmocnione zostanie bezpieczeństwo operacyjne państw NATO. Litewski polityk dodawał, że modernizacja Przesmyku Suwalskiego jest elementem większej operacji państw europejskich, które dążą nie tylko do wzmocnienia wschodniej granicy NATO, ale również poprawy mobilności wojskowej.

Litewski wiceminister obrony dodawał, że projekt modernizacji może także obejmować nowe środki bezpieczeństwa granic. – Szczególnie w rejonie Suwałk mówi się o nowych zabezpieczeniach na granicach z Królewcem i Białorusią – stwierdził.

– Te drogi są dla nas krytyczne z perspektywy bezpieczeństwa i obrony. Zawsze były częścią naszego cywilno-wojskowego planowania jako kluczowe trasy lądowe dla wsparcia sojuszniczego w czasie kryzysu – mówił Tomas Godliauskas w rozmowie z „Politico”.

