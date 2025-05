Złowił suma większego od siebie. Pomagało mu trzech innych wędkarzy

Francuz Joaquim Jonqueres złowił mierzącego 2,33 m suma. w rozmowie z telewizją CMTV opowiadał, że z ważącą 102 kilogramy bestią zmagał się przez pół godziny. Ryba wiele razy wynurzała się i z wielką siłą szła na dno, szarpiąc żyłkę. Ostatecznie, by pokonać tego potwora, wędkarz potrzebował pomocy jeszcze trzech innych osób.

Portugalia. Olbrzymi sum padł łupem francuskiego wędkarza

Mężczyzna ujawnił, że na gigantycznego suma pospolitego trafił w rzece Ponsul, która jest dopływem Tagu. Korzystał przy tym z 25-centymetrowego haczyka. – To dziwne uczucie pokonać rybę, która jest większa od łowiącego – mówił po wszystkim uradowany pasjonat.

W relacjach z tego wyczynu podkreśla się, że sum na Półwyspie Iberyjskim jest gatunkiem inwazyjny. Do hiszpańskich rzek wypuścił tę rybę w latach 70. niemiecki biolog Roland Lorkowsky. Sumy zadowoliły się na tyle, że doprowadziły do znacznego spadku liczebności miejscowych ryb, a z czasem dotarły też do Portugalii.

Sum sieje spustoszenie na Półwyspie Iberyjskim

Oprócz Tagu, sum pospolity zakłócił równowagę gatunkową także w innej dużej rzece Hiszpanii i Portugalii – Douro. Eksperci wciąż donoszą o znacznych zniszczeniach, które związane są z żerowaniem suma.

Portugalski Ośrodek Badań nad Morzem i Środowiskiem ocenia, że sum rozpowszechnił się także w innych rzekach Półwyspu Iberyjskiego: m.in. Ebro, Segre, Segura, Jucar oraz Gwadalkiwir.

twitterCzytaj też:

Wielki QUIZ o polskich rybach. Tylko doświadczeni wędkarze złowią 8/10Czytaj też:

Wędkarz był o krok od rekordowego połowu. Zalała go fala hejtu