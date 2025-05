Konklawe 2025. Dym nad Kaplicą Sykstyńską. Kardynałowie wybierają papieża

Konklawe zaczęło się w środę 7 maja. Tego dnia przeprowadzono jedno głosowanie. W godzinach wieczornych nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się czarny dym, co oznaczało, że nie udało się wyłonić następcy papieża Franciszka, a co za tym idzie, żadna z kandydatur nie uzyskała dwóch trzecich spośród 133 głosów kardynałów-elektorów.

Drugi dzień konklawe i dwa kolejne głosowania. Czarny dym nad Kaplicą Sykstyńską

W czwartek, chwilę przed godz. 12:00 czasu polskiego, ponownie nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się czarny dym. Tym razem przeprowadzono dwie rundy głosowania, po których wciąż nie został wybrany nowy zwierzchnik Kościoła katolickiego.

O godz. 16:30, po przerwie na obiad w Domu Świętej Marty, kardynałowie zagłosują po raz kolejny. Jeżeli pierwsze z popołudniowych głosowań zakończy się wyborem nowego papieża, biały dym może pojawić się ok. 17:30. Jeżeli jednak wtedy również nie dojdzie do rozstrzygnięcia, zostanie przeprowadzone kolejne głosowanie, a białego lub czarnego dymu należy się spodziewać ok. godz. 19:30.

