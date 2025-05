Jak dochodzi do wyboru papieża? Tak wyglądają kulisy

W środę 7 maja o godz. 16.30 rozpocznie się konklawe. Stanie się to w momencie, kiedy kardynałowie-elektorzy przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie odbywa się proces wyboru papieża. Będą przy tym śpiewać hymn „Veni Creator”, prosząc Ducha Świętego o światło w nadchodzącym wyborze – relacjonuje Vatican News.

Ciężar wyboru następcy św. Piotra ten będzie spoczywał na kardynałach, którzy przed śmiercią Ojca Świętego lub dniem powstania wakatu w Stolicy Apostolskiej, na skutek jego rezygnacji, ukończyli 80. rok życia. Aktualnie wymóg ten spełniło 135 hierarchów, ale dwóch kardynałów nie weźmie udziału w konklawe z powodu problemów zdrowotnych.

Gdyby któryś z kardynałów zachorował już w trakcie procesu wyboru nowego papieża, wówczas duchowni udaliby się do jego pokoju z urną, aby mógł oddać głos. Po złożeniu przysięgi przez wszystkich elektorów wszyscy nieuprawnieniu opuszczą Kaplicę Sykstyńską. Nowa głowa Kościoła Katolickiego musi otrzymać co najmniej dwie trzecie faktycznie oddanych głosów, czyli w obecnym przypadku minimum 89. Głosowanie jest tajne.

Jeśli liczba kart nie będzie zgodna z liczbą kardynałów, to wszystkie zostaną spalone. Jeśli podczas pierwszego głosowania nikt nie uzyska wymaganej liczby głosów, wówczas kolejne głosowania będą odbywać się od następnego dnia – dwa przed południem i dwa po południu. Karty pali się po pierwszym głosowaniu (dym spodziewany jest ok. godz. 19.00) i po ostatnim w turze przed lub po południu, chyba że podczas pierwszego z nich dojdzie do wyboru nowego papieża.

Wówczas biały lub czarny dym możliwy będzie odpowiednio o 10.30, 12.00, 17.30 lub 19.00. Jeśli następca św. Piotra nie zostanie wybrany po siedmiu głosowaniach, wówczas nastąpi dzień przerwy na modlitwę, medytację i rozmowy. Potem odbędzie się kolejne siedem głosowań. Maksymalnie mogą być 34 tury. Jeśli wówczas nie będzie nowego papieża, to w kolejnym zostanie uwzględnionych dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów z ostatniego głosowania.

Wtedy konieczna będzie większość dwóch trzecich głosów, przy czym elektorzy zostaną wyłączeni z podejmowana decyzji na tym etapie. Po wyborze nowej głowy Kościoła katolickiego kandydat otrzymuje pytanie: „Czy przyjmujesz swój kanoniczny wybór na papieża?”, a następnie „Jak chcesz, żeby Cię nazywano?”. Jeśli wybrany zostałby ktoś bez święceń biskupich, powinny być one natychmiast udzielone.

Konklawe kończy się w momencie, gdy następca św. Piotra wyrazi na to zgodę. Następnie nowy papież udaje się do „pokoju łez”, czyli zakrystii Kaplicy Sykstyńskiej, aby założyć którąś z przygotowanych w trzech rozmiarach szat papieskich. Potem każdy z kardynałów oddaje cześć i posłuszeństwo nowemu papieżowi, a kardynał protodiakon ogłasza wszystkim: „Habemus Papam”. Wówczas głowa Kościoła katolickiego udziela błogosławieństwa „miastu i światu”.

