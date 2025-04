Kardynał wycofał się z konklawe. Kluczowa okazała się „wola” papieża Franciszka

Kard. Giovanni Angelo Becciu poinformował, że nie weźmie udziału w konklawe, które odbędzie się 7 maja. „Kierując się troską o dobro Kościoła, któremu służyłem i nadal służę z wiernością i miłością, a także, aby przyczynić się do komunii i spokoju podczas konklawe, zadecydowałem o zachowaniu posłuszeństwa, jak zawsze to czyniłem, względem woli Papieża Franciszka bym nie uczestniczył w konklawe, pozostając jednak przekonanym o mojej niewinności” – wyjaśnił włoski duchowny.

Kard. Becciu był kiedyś jedną z najpotężniejszych postaci w Watykanie. Pełnił funkcję doradcy papieża Franciszka i swego czasu był typowany na następnego Ojca Świętego. Potem został jednak przeniesiony na stanowisko kierownika watykańskiego departamentu ds. tworzenia świętych. W 2020 r. włoski duchowny został pozbawiony kardynalskich praw i przywilejów po tym, jak został uwikłany w skandal finansowy. Kard. Becciu zachował tytuł i mógł mieszkać w Stolicy Apostolskiej.

Włoski duchowny w 2023 r. jako pierwszy kardynał został skazany przez watykański sąd karny na pięć i pół roku więzienia za defraudację i oszustwo. Złożył jednak apelację, która jest rozpatrywana. Kard. Becciu jeszcze w zeszłym tygodniu domagał się dopuszczenia go do uczestnictwa w wyborze głowy Kościoła katolickiego. Tydzień temu przekonywał, że „nie było wyraźnej woli wykluczenia go z konklawe ani prośby o jego wyraźną rezygnację na piśmie”.

Włoski duchowny uczestniczył również we wstępnych spotkaniach przed konklawe, w tym w poniedziałek. Tego dnia uznawany za drugą osobę w hierarchii po papieżu Franciszku kard. Pietro Paroli przekazał kard. Becciu dwa listy z sugestią, aby ten nie brał udziału w wyborze Ojca Świętego. Według włoskiego dziennika pochodziły one z 2023 r. i marca 2025 r.

