Jest termin konklawe! Ujawniono też niepublikowane wcześniej nagranie papieża Franciszka

Na stronie internetowej tygodnika „Oggi” udostępniono wcześniej niepublikowane wideo, na którym uwiecznione zostało przesłanie papieża Franciszka. Ojciec Święty skierował je do młodych osób, które wzięły udział w inicjatywie Warsztaty Słuchania. Zostało nagrane 8 stycznia w Domu św. Marty.

Niepublikowane wcześniej nagranie papieża Franciszka. Poruszające przesłanie

Papież zwrócił uwagę, jak ważne jest to, aby dać drugiemu człowiekowi poczucie, że zostanie wysłuchany. Zaapelował także o pamięć o osobach starszych. – Chłopcy i dziewczęta, jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie, uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć, a następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie – podkreślił papież Franciszek.

– Przyjrzyjcie się dobrze ludziom, ludzie nie słuchają. Przerywają w połowie zdania, a to nie pomaga pokojowi. Słuchajcie. Dużo słuchajcie. I nie zapominajcie o dziadkach. Dziadkowie wiele nas uczą. Modlę się za was, módlcie się za mnie – zakończył Ojciec Święty.

Papież Franciszek nie żyje. Kiedy konklawe? Watykan podał termin

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, a przyczyną jego śmierci był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Pogrzeb zwierzchnika Kościoła katolickiego odbył się w sobotę 26 kwietnia.

Watykan poinformował, że konklawe, które wybierze nowego papieża po śmierci Franciszka, rozpocznie się w przyszłym tygodniu – w środę 7 maja. Kto jest na liście określanej jako „papabile”, czyli potencjalnych następców Franciszka?

– W grze jest kilka nazwisk, a szczególnie trzy: Mario Grech z Malty, Matteo Zuppi z Włoch i Luis Antoni Tagle z Filipin. Gdyby konklawe odbyło się dzisiaj, to walka rozegrałaby się właśnie między nimi. Wszyscy należą do „partii Franciszka” i są ze sobą zgodni w 100 proc., jeśli chodzi o poglądy i kierunek rozwoju Kościoła. Ale konklawe to też zagadka – podkreślił w wywiadzie dla „Wprost” ks. prof. Andrzej Kobyliński.

