15 pretendentów do papieskiego tronu, jak woda ucieka z Polski i szarża Hołowni. Co jeszcze w nowym Wprost?

„15 pretendentów do tronu”. Włoch, Węgier, a może przedstawiciel Afryki? Marcin Dzierżanowski typuje, którzy ze 135 kardynałów mają największe szanse na nadchodzącym konklawe.

„Szarża marszałka”. Szymon Hołownia w kampanii walczy o polityczne życie, atakując Rafała Trzaskowskiego. Oprócz wyniku chodzi też o rachunki krzywd, które marszałek Sejmu postanowił wyrównać – analizuje Eliza Olczyk.

„Sucha Polska”. Dr hab. Michał Żmihorski w rozmowie z Piotrem Barejką komentuje przyczyny wielkiego pożaru nad Biebrzą i przestrzega przed kolejnymi niebezpieczeństwami: – Nie widzimy słonia w salonie, który jest odpowiedzialny za 90 proc. tych problemów.

„W Końskich miałam wejście smoka”. – Koalicjanci powinni mieć świadomość, że prawdziwy przeciwnik w tych wyborach jest po drugiej stronie sceny politycznej. To PiS i Konfederacja oraz ich akolici. Podczas debat było widać, że ze sobą trzymają – mówi Elizie Olczyk prof. Joanna Senyszyn.

„Demokrację trzeba poprawić”. – Demokrację trzeba poprawić, określić, co dziś znaczy lewica i prawica. To stare pojęcia, które nie pasują do obecnych realiów – apeluje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Lech Wałęsa.

„Brudna gra”. Dr Michał Marek analizuje dla Magdaleny Frindt falę dezinformacji i plany, jakie mogą mieć Łukaszenka i Putin w związku z wyborami prezydenckimi w Polsce.

„Nie kupuję hasła »solidarność jajników«”. – Mężczyźni też mają prawo czuć się niedopieszczeni, a niedopieszczony mężczyzna to jest wielka tykająca bomba – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Agata Passent, dziennikarka i felietonistka.

„Arystokraci się nie obrażają”. – Mama kochała mojego brata, ale w tajemnicy przed nim, w przebraniu, brała udział w protestach antyrządowych – ujawnia Aleksandrowi Kaczorowskiemu rodzinne sekrety Maciej Radziwiłł.

„Inflacja na życzenie”. – Skoro chcemy mieć inflację, a chcemy mieć na poziomie 2,5 proc., to znaczy, że z roku na rok będzie trochę drożej – tłumaczy w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Marek Zuber, ekonomista.

„Papież ofiar i oprawców”. – Sądzę, że w Ukrainie papież jest odbierany jako stojący przy ofiarach, a nie opowiadający się po stronie oprawców. Pewnie kiedyś historycy o tym napiszą – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej ks. Wojciech Lemański.

„Rodzic musi być przy dziecku”. Prof. Katarzyna Kotfis, konsultantka krajowa w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej krytykuje szpitalny system, który m. in. ogranicza obecność rodziców przy chorych dzieciach.

„Ludzie mnie wzruszają”. – Chciałbym powtarzać ojcom, żeby mówili rodzicom, dzieciom i bliskim, że ich kochają – mówi Wiktorowi Krajewskiemu Wiktor Dyduła, piosenkarz.

„Katharsis dla surfera”. Radek Ładczuk, operator pracujący przy zagranicznych produkcjach, w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską chwali Polskę: – Jestem dumny i wdzięczny, że mogłem urodzić się w naszym kraju.

„Ksiądz maruda i moralna rewolucja”. – Nie wiedząc nic o kardynale Jorge Bergoglio, pomyślałem: „Facet ma jaja”. W XXI w. przybrał imię świętego, który symbolizuje największą rewolucję w historii Kościoła – wspomina w rozmowie z Krzysztofem Kwiatkowskim Wim Wenders, autor dokumentu o papieżu.

