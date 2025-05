Najlepsze miasto do życia? Opublikowano ranking

Australijskie miasto znalazło się w ścisłej czołówce najnowszego rankingu „Porównaj rynek” („Compare The Market”), który bierze pod uwagę koszty utrzymania w różnych miejscach naszego globu. Na pierwszym miejscu na świecie znalazła się stolica Korei Południowej – Seul.

Tuż za azjatyckim miastem uplasowało się Brisbane, trzecie co do wielkości miasto Australii i stolica stanu Queensland.

Ranking kosztów utrzymania. Brisbane tuż za Seulem

W zeszłym roku miejscowość znalazła się na tym samym miejscu. Wysoką pozycję w rankingu Brisbane zawdzięcza bardzo niskim opłatom za transport publiczny, kosztom benzyny, inflacji oraz wynagrodzeniom.

Skorzystanie z publicznego transportu w Brisbane kosztuje 50 centów australijskich (ok. 1,2 zł). Mieszkańcy mają do wyboru sieć pociągów, autobusów oraz promów. Litr benzyny kosztuje średnio 1,64 dolara australijskiego (ok. 4 zł). Ceny w stolicy Queensland wzrosły od 2015 roku o 19 proc., a średnie roczne wynagrodzenie wynosi prawie 106 tys. dolarów australijskich (ok. 257 tys. zł).

„Pomimo rozpoczęcia przez Bank Rezerw Australii obniżania stopy procentowej do 4,1 procent w lutym – po raz pierwszy od ponad czterech lat – stopa ta nadal jest poniżej przeciętnej w porównaniu z innymi krajami, w których średnio odnotowano wyższe koszty mleka, chleba i cen energii elektrycznej” – napisano w uzasadnieniu rankingu. Drastyczne obniżenie stóp procentowych może doprowadzić do zmiany na pozycji lidera rankingu – Brisbane może wyprzedzić Seul.

„Compare The Market”. Trzy miasta z Australii w pierwszej dziesiątce

Na wysokich pozycjach w rankingu znalazły się również dwa inne australijskie miasta. Miejsce piąte zajęło Melbourne (awans z miejsca siódmego), a dziewiąte – Sydney (awans z trzynastego).

„Ta poprawa nastąpiła dzięki wyższemu średniemu rocznemu wynagrodzeniu i obniżeniu średnich cen paliwa i energii elektrycznej” – dodano w rankingu.

W celu przygotowania rankingu porównano koszty utrzymania w 42 miastach i wzięto pod uwagę 11 różnych czynników, od stóp procentowych po roczne wynagrodzenia, stopy bezrobocia, ceny paliw i energii elektrycznej, transport publiczny, ceny mleka/chleba/kawy oraz wzrosty zarówno czynszów, jak i cen domów.

