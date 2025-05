„Kontakty z neonazistami i przestępcami”. Tak niemiecki dziennik przedstawia Karola Nawrockiego

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” ocenia, że spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem było „sukcesem” w gorącej fazie kampanii wyborczej. Niemiecki dziennik przypomniał okoliczności w jakich z prezydentem USA spotykał się Andrzej Duda. Mieszkający w Warszawie korespondent „FAZ” zwrócił również uwagę na inne podobieństwa i różnice polityków. Kandydat PiS na prezydenta ma powtórzyć sukces Dudy, który 10 lat temu również nie był szerzej znany opinii publicznej.

Autor tekstu ocenił, że Jarosław Kaczyński wysuwając kandydaturę Nawrockiego na prezydenta „niespodziewanie wyciągnął królika z kapelusza, nawet dla wielu członków PiS”. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” przypomniała także powiązania prezesa IPN z prawicowymi ekstremistami i środowiskiem przestępczym sprzed lat. Nawrockiemu wypomniano też, kiedy jako Tadeusz Batyr chwalił sam siebie. Niemiecki dziennik zaznaczył, że prezes Prawa i Sprawiedliwości został ostrzeżony o przeszłości kandydata na prezydenta.

Niemcy o Karolu Nawrockim. „Brak drugiej tury będzie katastrofą dla PiS i Jarosława Kaczyńskiego”

„FAZ” zauważył, że kolejne wpadki skutkowały spadkami w sondażach. Wspomniano, że swego czasu był niż notowany niż Sławomir Mentzen. – Jeśli nie przejdzie do drugiej tury będzie to katastrofa dla PiS i Kaczyńskiego – ocenił korespondent. Autor tekstu skrytykował też Nawrockiego za jego wystąpienia telewizyjne. Zaznaczył jednocześnie, że nastąpiła zmiana w relacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a Duda namaścił go na kolejnego prezydenta.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” podkreśla także, że Nawrocki przedstawia Niemców jako wroga i chwali takich polityków jak Viktor Orban, Marine Le Pen, czy George Simion z Rumunii. Dziennik zauważył, że kandydat PiS sprzeciwia się rozmieszczeniu polskich wojsk w Ukrainie. Na koniec „FAZ” wspomniał, że „przeszłość ponownie dogoniła Nawrockiego” za sprawą afery mieszkaniowej.

Czytaj też:

Tusk i Merz odgrywają polityczny spektakl? Ostra krytyka niemieckiej gazetyCzytaj też:

Spotkanie Merz-Tusk. Niemiecka gazeta ujawnia szczegóły