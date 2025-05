Kongresmen pokazał sekretny tunel pod Kapitolem. Ujawnił jego złowrogi cel

Kongresmen Tim Moore nagrał wideo, na którym pokazał ukryte przejście, wychodzące z pokoju Lincolna. Podniósł fragment podłogi, ujawniając schody, schodzące spiralą w dół ciemnego korytarza.

Sekretne przejście pod Kapitolem

Jak wyjaśniał, budowa murów Kapitolu rozpoczęła się na początku XVIII wieku i pod budynkiem znajduje się całe mnóstwo różnego rodzaju sekretnych przejść. Jak przekonywał, to konkretne, które pokazał, posłużyło brytyjskim żołnierzom przedostać się na Kapitol w 1814 roku.

Podczas tamtego oblężenia, znanego obecnie jako „spalenie Waszyngtonu”, żołnierze użyli pochodni oraz prochu do podpalenia Kapitolu, domu prezydenta oraz innych rządowych budynków.

Tamto wydarzenie było wówczas poważnym ciosem w stronę amerykańską i zmusiło prezydenta Jamesa Madisona do podjęcia nietypowych decyzji. Postanowił on wówczas, że Kongres USA będzie zbierał się w jednym dostępnym budynku w Waszyngtonie – w Blodgett's Hotel.

Odbudowa Kapitolu po pożarze

Przedstawiciele poszczególnych stanów zebrali się w tej tymczasowej izbie Kongresu, by podjąć decyzje związane z dalszą polityką kraju. W tym czasie robotnicy rozpoczęli odbudowę Kapitolu. Pełna rekonstrukcja zajęła im prawie 15 lat.

Opisywane tutaj schody stanowiły jedną z niewielu części oryginalnej budowli, która pozostała niezmieniona do dnia dzisiejszego. – Możecie zobaczyć, że tam jest korytarz – mówił Moore, pokazując kamerą do wnętrza przejścia.

– To stare schody, których używano by tutaj wejść, ale zostały zamknięte – dodawał. – Wierzcie lub nie, ale moja spora osoba faktycznie zeszła na dół i – co ważniejsze – z powrotem przez tę dziurę – śmiał się.

