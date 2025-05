Przez 180 lat te ptaki widziano jedynie pięć razy. Zatrzęsienie obserwacji na irlandzkich wybrzeżach

Tylko 27 przypadków obserwacji bociana białego miało miejsce w Irlandii między majem 2009 roku, kiedy odnotowano go po raz pierwszy, a połową sierpnia 2024 r – wynika z danych irishbirding.com. Serwis zbiera dane o obserwacjach i rzadkich zdjęciach ptaków w tym kraju. Bociany białe nie rozmnażają się w Irlandii, ale gniazdują w Europie. Na zimę, z nielicznymi wyjątkami, migrują do Afryki.

Według organizacji British Trust for Ornithology jedyny udokumentowany przypadek lęgu pary bocianów białych w Wielkiej Brytanii pochodzi ze Szkocji z 1416 r. Od 8 kwietnia do 20 maja 2025 r. ptaki zostały jednak zaobserwowane aż 36 razy. Portal weatheire.com podkreśla jak niezwykłe jest to zjawisko. Wcześniej powiem w hrabstwie Cork, uznanym miejscu obserwacji ptaków w Irlandii, bociana odnotowało zaledwie pięć razy w ciągu ostatnich 180 lat: w 2002, 1995, 1978, 1866 i 1846 r.

Bocian biały robi furorę w Irlandii Północnej. Zaniepokojeni ludzie chwycili za telefony

Zwiększona liczebność bocianów raczej nie wynika z tego, że uciekły one z prywatnych kolekcji. Ulster Society for the Prevention Cruelty to Animals (USPCA), organizacja charytatywna zajmująca się zapobieganiem okrucieństwu wobec zwierząt, poinformowała w środę, że w ciągu ostatnich dwóch dni otrzymała wiele telefonów od zaniepokojonych osób w sprawie „rannego” bociana. Zgłoszenia dotyczyły okolic Belfastu, Downpatrick i Donegal.

Na miejsce zdarzenia w stolicy Irlandii Północnej udał się ekspert stowarzyszenia do spraw dzikiej przyrody. Po obserwacji ocenił, że interwencja nie była konieczna, a sam bocian jest w dobrym zdrowiu i swobodnie lata. USPCA podkreśliła, aby nie zbliżać się do ptaka i zapewnić mu jak najwięcej przestrzeni, bo w przeciwnym wypadku może się zestresować. Ostrożność w pobliżu bociana powinni zachować również właściciele psów.

Czytaj też:

Bociany utknęły w drodze. Dlaczego zatrzymały się w Turcji?Czytaj też:

To jeden z najbardziej nieuchwytnych ptaków w Polsce. Leśnicy nie kryli zdziwienia