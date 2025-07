Duże europejskie kraje nie dorzucą do zakupu broni dla Ukrainy. „Brak możliwości finansowych”

W poniedziałek 14 lipca prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że jego kraj dostarczy nową broń dla Ukrainy. Zaznaczał przy tym, że zapłacą za nią kraje europejskie oraz Kanada.

Włochy i Francja nie wesprą zakupu broni dla Ukrainy

W grupie sojuszników wspierających Ukrainę znalazły się tym razem m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Dania. Zabrakło jednak dwóch ważnych graczy na europejskiej scenie politycznej: Włoch oraz Francji.

Włoski resort obrony zaznaczył, że nie brał nawet udziału w rozmowach na temat dołączenia do inicjatywy. Pomysł miał wyjść od kanclerza Friedricha Merza, choć twarzą projektu został ostatecznie Donald Trump.

Włosi mieli tłumaczyć się zwyczajnym brakiem pieniędzy. Tłumaczyła to gazeta „La Stampa”, piszą o „braku możliwości finansowych”. Dziura w budżecie Włoch jest na tyle duża, że kraj ten nie modernizuje zbytnio nawet własnej armii. Kupuje jedynie od Amerykanów starą partię myśliwców F035.

Jednocześnie Rzym podkreślał, że nie dystansuje się ani od pomocy Ukrainie, ani od współpracy z USA. Zaznaczano, że resort obrony jest otwarty na znalezienie innych sposobów na wsparcie walczącego z Moskwą Kijowa.

Francuzi swoją rezygnację z inicjatywy tłumaczyli tylko częściowo kwestiami finansowymi. „Politico” pisało o walce z deficytem i koniecznością cięć budżetowych. Dodawano jednak, że Paryż chce promować własny przemysł obronny i przynajmniej częściowo uniezależnić się w tej kwestii od Waszyngtonu.

Trump traci cierpliwość do Putina?

W ostatnich dniach Donald Trump coraz częściej i ostrzej krytykował zachowanie Rosji i jej przywódcy, Władimira Putina. – Jestem bardzo zawiedziony prezydentem Putinem. Myślałem, że jest kimś, kto wierzy w to, co mówi. A on mówi pięknie, a później nocą bombarduje ludzi. Nie podoba nam się to – stwierdzał w jednej wypowiedzi.

Mówił też jasno o dalszym wspieraniu Ukrainy. – Wyślemy więcej broni. Muszą być w stanie się bronić. Są bardzo mocno atakowani. Będziemy musieli wysłać więcej broni, przede wszystkim defensywnej – oznajmiał.

Czytaj też:

Rosjanie zaatakowali polską fabrykę. „Wojna przybliża się do naszych granic”Czytaj też:

Wolontariusz o nastrojach we wschodniej Ukrainie. „Mają przygotowane dwie flagi”