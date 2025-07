Katastrofa myśliwca w USA. Wiadomo, co z pilotem

W środę 30 lipca w pobliżu bazy lotniczej Lemoore w Kalifornii rozbił się myśliwiec F-35 Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie maszyny była tylko jedna osoba. Pilot bezpiecznie się katapultował. Na miejscu udzielono mu pomocy medycznej – poinformowało CNN. Nie informacji o tym, aby ucierpiał ktoś inny. Wypadek spowodował jedynie niewielki pożar traw. Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują ogień i gęsty, czarny dym.

Wypadek wojskowego myśliwca w Kalifornii. Należał do floty szkolącej pilotów

Samolot należał do eskadry myśliwskiej VF-125. To pododdział zastępczy floty odpowiedzialny za szkolenie pilotów i załóg samolotów. Teren w pobliżu miejsca katastrofy został zabezpieczony. Na razie jest za wcześnie, aby mówić o przyczynach i okolicznościach zdarzenia. Będą one wyjaśniane przez specjalną komisję. Sprawdzany będzie m.in. stan techniczny maszyny. Więcej szczegółów nie zostało podanych do wiadomości opinii publicznej.

Nie wiadomo, czy do wypadku doszło podczas startu, lądowania, czy manewrów w powietrzu. Myśliwiec F-35 jest warty około 100 milionów dolarów. To druga katastrofa tego typu samolotu w USA w tym roku. W styczniu podczas misji szkoleniowej rozbił się samolot Sił Powietrznych w bazie Eielson na Alasce. W tym wypadku pilot również bezpiecznie się katapultował.

USA. Samolot F-35 zrobił się w Kalifornii. Co to za myśliwiec?

F-35 to myśliwiec piątej generacji. To jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych na świecie. Jest podstawą floty wojskowej Stanów Zjednoczonych. W programie uczestniczy 17 krajów na całym świecie. Polska w styczniu 2020 r. podpisała kontrakt na zakup 32 myśliwców F-35 za kwotę 4,6 miliarda dol. Pierwsze maszyny mają wylądować w naszym kraju na początku 2026 r.

