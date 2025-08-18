Zasłynął atakiem na Zełenskiego, otrzymał od Rosjan butelkę wódki. Jego przeszłość szybko wróciła

Brian Glenn, korespondent prawicowego kanału Real America’s Voice (Prawdziwy Głos Ameryki – red.) w Białym Domu poinformował w mediach społecznościowych, że znalazł aparat, który zgubił jeden z fotoreporterów rosyjskich mediów. Ten w podzięce wręczył amerykańskiemu dziennikarzowi butelkę wódki. „Obyśmy zbudowali mosty pokoju na świecie” – skomentował Glenn, dodając flagi USA, Rosji i Ukrainy.

Dziennikarz z USA dostał od rosyjskiego reportera nietypowy prezent

„To coś więcej niż butelka wódki. To gest przyjaźni i wysiłek na rzecz pokoju” – napisał z kolei w odniesieniu do artykułu, gdzie przedstawił kulisy zdarzenia. Od rosyjskiego reportera miał usłyszeć, że jak przyjedzie do Moskwy, to dostanie trzy takie butelki. Stacja, którą reprezentuje Glenn jest uważana za protrumpowską i mocno prawicową, a on sam jest prywatnie partnerem antyukraińskiej kongresmenki Marjorie Taylor Greene.

Dziennikarz zasłynął m.in. z tego, że podczas poprzedniego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem pod koniec lutego dopytywał prezydenta Ukrainy, czy ten posiada garnitur. – Ma pan z tym problem? – zareagował Zełenski. Następnie ukraiński przywódca zadeklarował, że założy go, „kiedy wojna się skończy”. – Może taki, jaki ma pan. Może jakiś lepszy. Zobaczymy. Może jakiś tańszy – podsumował Zełenski.

Zełenski spełnił niecodzienną prośbę z Białego Domu? Chwalił go Trump i kontrowersyjny dziennikarz

Temat garnituru wrócił również podczas obecnego spotkania. Według portalu Axios Biały Dom miał dopytywać ukraińskich urzędników, w jakim stroju pojawi się Zełenski. Ostatecznie strój prezydenta Ukrainy był „odpowiedni”, co zauważył Glenn. – Wygląda pan wspaniale w tym garniturze – rzucił amerykański dziennikarz. Z tą uwagą zgodził się Trump, który także docenił wygląd swojego odpowiednika.

– Powiedziałem to samo – wtrącił amerykański przywódca i zwrócił Zełenskiemu uwagę, że to właśnie z Glennem miał poprzednio ostrą wymianę zdań. – Pamiętam to – przyznał prezydent Ukrainy. – Przepraszam za to – zareagował korespondent Real America’s Voice. – A pan z kolei ma ten sam garnitur. Ja zmieniłem, a pan nie – podsumował Zełenski.

