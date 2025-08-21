Zełenski o propozycji Trumpa. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Następnie odbyły się także rozmowy w rozszerzonym formacie z udziałem kilku europejskich przywódców oraz szefowej KE i sekretarza generalnego NATO.

Politycy ustalili, że kolejnym etapem negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie powinno być spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem a w dalszej kolejności także rozmowy trójstronne z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy Zełenski-Putin. Pojawił się problem

Jak się okazuje, problematyczny staje się już wybór miejsca, w którym miałoby dojść do rozmów prezydentów Rosji i Ukrainy. Biały Dom przekazał, że rozmowy mogłyby się odbyć w Budapeszcie. Szef węgierskiego MSZ Peter Szijarto potwierdził, że złożył taką propozycję.

Sceptyczny wobec tego pomysłu jest m.in. Donald Tusk. Premier przypomniał, że w 1994 roku to właśnie w Budapeszcie Ukraina otrzymała od Rosji, USA oraz Wielkiej Brytanii gwarancje integralności terytorialnej. Emmanuel Macron proponował, aby przywódcy spotkali się w szwajcarskiej Genewie, natomiast Rosja zaproponowała Moskwę.

W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski jasno stwierdził, że nie ma takiej możliwości, żeby spotkanie odbyło się w Moskwie. Odnośnie Budapesztu przyznał, że „byłoby to niełatwe”. Ukraiński prezydent podkreślił, że z jego punktu widzenia najlepiej, aby rozmowy zostały zorganizowane w neutralnym kraju europejskim lub w Turcji.

Zełenski: Oczekuję reakcji USA

W rozmowie z dziennikarzami przywódca Ukrainy dodał, że jego kraj chce osiągnąć porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w ciągu 7-10 dni. Dodał, że „jeśli okaże się, że Władimir Putin nie jest gotów do rozmów, to oczekuje wówczas zdecydowanej reakcji Stanów Zjednoczonych”.

Wołodymyr Zełenski potwierdził także pojawiające się już wcześniej spekulacje, że Ukraina przygotowała zaproponowała USA umowę dotyczącą produkcji dronów wartą 50 miliardów dolarów. Miałaby ona zostać zawarta na pięć lat.

