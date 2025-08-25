Walerij Załużny to były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Aktualnie sprawuje funkcję ukraińskiego ambasadora w Londynie. Ukraińcy jednak o nim nie zapomnieli. W licznych sondażach zaufania do osób publicznych generał zajmuje wysokie pozycje.

W ostatnim badaniu przeprowadzonym na zlecenie Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego wynika, że aż 25 proc. obywateli chciałoby poprzeć Walerija Załużnego, gdyby zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich. Zajął on drugie miejsce, tuż za Wołodymyrem Zełenskim, którego wskazało 31 proc. respondentów.

Załużny pozostaje lojalny wobec Zełenskiego

Chociaż nie brak głosów, że były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy próbuje różnych politycznych manewrów, to nadal pozostaje on całkowicie lojalny wobec ukraińskich władz. Generał przeciął spekulacje, jakoby miał zamiar współpracować z otoczeniem prezydenta USA, aby zaszkodzić Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Dowodem jest historia opisana przez „The Guardian”. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że zespół J.D. Vance'a próbował skontaktować się z Walerijem Załużnym, aby zorganizować z nim rozmowę. Ostatecznie, po konsultacji z Andrijem Jermakiem, szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, generał nie odebrał telefonu od Amerykanów. Wcześniej Walerij Załużny odrzucił również zaproszenie na spotkanie od Paula Manaforta, byłego doradcy Donalda Trumpa.

Zełenskiemu rośnie rywal?

Były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy regularnie spotyka się natomiast z Andrijem Jermakiem. Jeden z najbliższych współpracowników Wołodymyra Zełenskiego miał usłyszeć od Walerija Załużnego, że „ten nie będzie krytykował ukraińskich władz do momentu zakończenia wojny”.

Na pytania o swój ewentualny udział w wyborach prezydenckich, generał zapewnił, że jeśli zdecyduje się na poważnie wejść do polityki, to osobiście powiadomi o tym szefa kancelarii przywódcy Ukrainy.

