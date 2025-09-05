Nie żyje księżna Kentu. Pałac Buckingham wydał komunikat

Brytyjska rodzina królewska w żałobie. Ogłoszono śmierć księżnej – Katarzyna miała 92 lata. Zespół prasowy Buckingham Palace komunikat ws. wydał w piątek (5 września) – dzień po jej odejściu.

Nie żyje księżna Kentu. Pałac Buckingham ujawnił, w jakich okolicznościach umierała

Jak podaje stacja BBC, w siedzibie oficjalnej rezydencji brytyjskich monarchów w Londynie (w City of Westminster), flagi opuszczono już do połowy masztu. Księżna „zmarła wczoraj [w czwartek – 4 września – red.] wieczorem – w Pałacu Kensington”. „Umierała spokojnie, w otoczeniu rodziny” – ujawnił pałac.

British Broadcasting Corporation przypomniał, że była najstarszym członkiem rodziny królewskiej i żoną księcia Edwarda – kuzyna królowej Elżbiety II.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa zapamiętają ją jako częstą bywalczynię trybun podczas turniejów tenisowych Wimbledon (zaliczanych do Wielkiego Szlema). Wręczała zwycięzcom trofea i pocieszała przegranych – w tym m.in. Janę Novotną. Fotografie sportowczyni, która przegrała w finale (mowa o zmaganiach sprzed ponad trzech dekad) i wypłakiwała się w ramię Katarzyny Worsley, okrążyły świat. Wiele lat później, gdy utalentowana tenisistka przedwcześnie zmarła w związku z komplikacjami powstałymi w trakcie choroby nowotworowej, księżna wyraziła ogromny smutek i złożyła kondolencje bliskim Novotnej.

Księżna Katarzyna w przeszłości podjęła zaskakującą decyzję. Zrobiła to jako pierwsza w rodzinie królewskiej

Księżna pasjonowała się też muzyką – pisze BBC. Wykładała nawet przedmiot traktujący o wiedzy z tego zakresu w jednej ze szkół podstawowych. Co ciekawe – jej uczniowie nie mieli świadomości, że mają do czynienia z osobą z kręgu brytyjskich elit. Angażowała się też w działania charytatywnych organizacji muzycznych.

Jednym z ciekawszych wątków jej biografii jest zdecydowanie moment przejścia na katolicyzm. Została w pewnym momencie pełnoprawnym członkiem Kościoła katolickiego – jako pierwsza członkini rodziny królewskiej. To ewenement, bowiem przedstawiciele British Royal Family zgodnie z tradycją zwykle aż do śmierci pozostają wyznawcami anglikanizmu.

