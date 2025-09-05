Rodzina Nawrockich u papieża, pierwsza dama z czarną mantylą. Leon XIV otrzymał prezent

Prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną oraz polską delegacją zostali przyjęci na audiencji przez papieża Leona XIV. Jak podkreślono na profilu głowy państwa z kampanii wyborczej „to wyraz szacunku głowy Kościoła wobec Polski i naszego prezydenta”. Nawrocki podarował Ojcu Świętemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Podczas papieskich audiencji obowiązuje protokół dotyczący strojów dla kobiet. W czasie formalnych lub oficjalnych wizyt obowiązuje najbardziej formalny strój – długa czarna suknia z długimi rękawami i czarna mantyla (odmiana welonu lub szala zarzucanego na głowę i ramiona, wykonana z koronki lub cienkiej tkaniny jedwabnej – red.). Oprócz tego dopuszczalny jest też strój formalny i mniej formalny oraz przywilej bieli dla niektórych katolickich królowych i księżniczek.

Nawrocki zaprosił papieża do Polski. Rozmawiał też z numerem dwa w Watykanie

Prezydent rozmawiał też z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. RMF FM poinformowało, że Nawrocki zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Głowa państwa do Watykanu przybyła w czwartek po południu. Nawrocki wraz z rodziną przeszedł przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a następnie modlił się przy grobie św. Jana Pawła II i złożył tam wiązankę kwiatów.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz zdradził, że para prezydencka spotkała tam polska dziewczynkę, Marysię, która walczy z chorobą”. Podczas wizyty w Watykanie Nawrockiemu towarzyszą szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz zastępca szefa gabinetu prezydenta Jarosław Dębowski.

Karol Nawrocki na audiencji u papieża. Rozmawiał z Giorgią Meloni, spotka się z prezydentem Włoch

W czwartek Nawrocki spotkał się z szefowa włoskiego rządu Giorgią Meloni. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej, a także umowy handlowej na linii Unia Europejska – Mercosur. Po audiencji u Ojca Św. Polski prezydent udał się z kolei na spotkanie do Pałacu Kwirynalskiego ze swoim włoskim odpowiednikiem Sergio Mattarellą.

