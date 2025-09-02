Prezydent Nawrocki spotka się z papieżem. Podano szczegóły

Karol Nawrocki i Leon XIV spotkają się w piątek 5 września w Watykanie. Audiencja rozpocznie się o godzinie 11. Do Włoch polski prezydent uda się jednak już w czwartek, od razu po zakończeniu swojej pierwszej wizyty zagranicznej w USA. W planach ma m.in. spotkania z premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Sergio Mattarellą.

Nawrocki poleci do Watykanu. Mówił o tym już w kampanii

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker w wywiadzie na Kanale Zero przypomniał, że zobowiązanie do wizyty w Watykanie padło ze strony Karola Nawrockiego podczas pierwszej debaty prezydenckiej w Końskich. Ówczesny szef IPN zaznaczał wtedy, że chciałby polecieć do Waszyngtonu z międzylądowaniem w Stolicy Apostolskiej.

– Jak rozmawiałem także z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem, jak on wtedy tego słuchał podczas debaty, to pomyślał sobie, że rzeczywiście, ciężko będzie miał ten minister, który będzie musiał zorganizować taką wizytę – mówił Szefernaker. Tłumaczył, że trudności wynikają z synchronizacji kalendarzy głów państwa i Ojca Świętego. – Ale udało się – stwierdził Szefernaker.

Pierwsze wizyty zagraniczne Karola Nawrockiego

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ujawnił kilka szczegółów z planowanej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Jak mówił, Karol Nawrocki najpierw sam porozmawia z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, a później odbędzie się szereg rozmów w szerszej formule, między delegacjami obu krajów.

Przydacz zapowiedział też, że głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo w naszym regionie oraz określenie roli Amerykanów w tej kwestii. Inną ważną sprawą, która poruszyć mają politycy, będzie wojna w Ukrainie i starania podejmowane w celu zakończenia tego konfliktu.

Prezydencki minister mówił też o trzeciej wizycie zagranicznej Karola Nawrockiego. Ta zaplanowana została na poniedziałek 8 września. Prezydent poleci wtedy do Wilna, by rozmawiać z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Karol Nawrocki w USA. Opublikowano plan wizyty

Na godzinę 11 czasu lokalnego (17 czasu polskiego) zaplanowane jest powitanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa w Białym Domu w Waszyngtonie. Po wpisie Karola Nawrockiego do księgi pamiątkowej zaplanowany jest pokaz lotniczy nad południowym trawnikiem Białego Domu.

Kolejnym punktem wizyty jest rozmowa prezydentów w Gabinecie Owalnym o 11:25. Po pół godziny politycy mają przenieść się do Sali Gabinetowej na rozmowy w formule śniadania roboczego. Na godzinę 13:30 zaplanowane jest spotkanie prezydenta Nawrockiego z polskimi mediami w Blair House. Ostatnim punktem wizyty ma być ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy. Dojdzie do niej na Cmentarzu Narodowy w Arlington.

