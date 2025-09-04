Wymiana prezentów między Nawrockim i Trumpem. Co otrzymali?

Karol Nawrocki wylądował w Rzymie. Polski prezydent podczas pobytu we Włoszech ma w planach spotkanie z premier Giorgią Meloni oraz papieżem Leonem XIV. Wciąż jednak głośno o wizycie głowy państwa w USA. Kancelaria Prezydenta opublikowała m.in. zdjęcie Nawrockiego i Donalda Trumpa. Widać na nim obu polityków na poprzednim spotkaniu i cytat „You wil win” (wygrasz – red.). To nawiązanie do wypowiedzi amerykańskiego przywódcy z kampanii wyborczej w Polsce.

Plakat jest prezentem od Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził wcześniej dumę z powodu wygranej Nawrockiego. Trump podkreślił, że zazwyczaj nie udziela poparcia innym kandydatom. W tym wypadku zrobił jednak wyjątek za sprawą swojego doradcy Vince'a Haleya, dyrektora Rady ds. Polityki Krajowej w Białym Domu.

Karol Nawrocki w USA. Polska delegacja z gadżetami od Donalda Trumpa

Na zdjęciach jednej ze światowych agencji zdjęciowych widać bowiem, że delegacja towarzysząca polskiemu prezydentowi zabiera do domu gadżety Trumpa, w tym czapki z napisem „Make America Great Again” i białe papierowe torby z podpisem przywódcy USA. Jak wyjaśnił związany z Waszyngotem freelancer Andrew Leyden współpracownicy Nawrockiego zatrzymali się w sklepie z pamiątkami przy wyjściu.

Portal niezalezna.pl ustalił z kolei, że głowa polskiego państwa podarowała amerykańskiemu odpowiednikowi oryginalną opaskę Powstańca Warszawskiego z oddziału mjr. Jana Tarnowskiego ps. „Waligóra”, dowódcy III Obwodu Armii Krajowej Wola, która znaleziona na terenie osiedla mieszkaniowego Wola – Kolonia Wawelberga.

Prezydent USA otrzymał wyjątkowe prezenty od polskiego odpowiednika. Europoseł PiS się wygadał

Europoseł PiS Adam Bielan podkreślił w rozmowie z „Super Expressem”, że „Trump także nawiązał do Powstania, do odwagi Polaków, więc ten prezent wpisał się w narrację”. Przywódca Stanów Zjednoczonych otrzymał również obraz nawiązujący do przemówienia Trumpa z 2017 r.

