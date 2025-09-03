Trump złożył Nawrockiemu obietnicę. Ekspert dostrzega problem

Karol Nawrocki udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o negocjacjach w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie oraz szeroko pojętych kwestiach bezpieczeństwa.

Trump złożył obietnicę ws. Polski

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że USA w ramach planu zmiany swojej obecności w Europie rozważają redukcję liczby żołnierzy o 10 proc. w ciągu pięciu lat.

Przywódca USA zapewnił, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce. – Myślę, że tak, że zostaną. Wiesz o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli Polacy tego chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej – stwierdził Donald Trump odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy.

Trump złożył obietnicę. Ekspert studzi entuzjazm

Wojciech Mościbrodzki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku studzi nieco optymizm po rozmowach Trump-Nawrocki. – Można by powiedzieć: "Cóż szkodzi obiecać?" – ocenił politolog nawiązując do głośnych słów jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej podczas kampanii prezydenckiej.

– Proszę zwrócić uwagę na to, co dokładnie powiedział Donald Trump. Że „myśli, iż zostaną w Polsce amerykańscy żołnierze i jeżeli poprosimy, to może być ich więcej”. Wszystko to w trybie przypuszczającym – tłumaczył ekspert w rozmowie z TOK FM.

Według politologa „Polska ma do Amerykanów ciągle stosunek bardzo nabożny, bo żyje pokolenie, które pamięta Ronalda Regana i ówczesną pomoc USA w odzyskaniu suwerenności”.

– Radosław Sikorski powiedział kiedyś, że polską politykę w stosunku do USA cechuje pewna "murzyńskość". To bardzo brzydkie określenie i nie powinno paść, ale myślę, że ono oddaje w pewien sposób bałwochwalczy i trochę romantyczny stosunek Polski do Amerykanów – ocenił.

Ekspert o obietnicach Trumpa

Wojciech Mościbrodzki przypomniał, że Donald Trump obiecywał również to, że zakończy wojnę w Ukrainie ciągu 24 godzin oraz ukarze Władimira Putina szeregiem dodatkowych sankcji.

– Dlatego chcę zaznaczyć, żebyśmy nie obiecywali sobie zbyt dużo po słowach prezydenta. Zobaczymy, czy rzeczywiście spełnią się te bardzo sympatyczne zapowiedzi o utrzymywaniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce – podsumował.

