Nawrocki spotkał się z Trumpem. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Karol Nawrocki udał się do Stanów Zjednoczonych. Jest to pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta. Jej najważniejszym momentem było spotkanie z Donaldem Trumpem. Politycy rozmawiali zarówno w cztery oczy, jak i w szerszym gronie z udziałem delegacji polskiej oraz amerykańskiej.

Jeszcze przed wylotem do USA Kancelaria Prezydenta informowała, że „rozmowy będą dotyczyć zarówno negocjacji pokojowych w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, ale również kwestie związane z bezpieczeństwem w wymiarze militarnym i energetycznym”.

Zachowanie Karola Nawrockiego podczas spotkania w Białym Domu wziął pod lupę Łukasz Kaca. Ekspert od mowy ciała podkreślił, że po prezydencie było widać, że jest zestresowany.

– Siedział wyprostowany i w trybie focusu, pełnego skupienia. To jednak naturalne, bo to jego pierwsza wizyta tej rangi. Mimo to fakt, że obaj panowie siedzieli równo ułożeni względem siebie, pokazuje, że komunikacja między nimi przebiegała dobrze – tłumaczył ekspert na łamach „Faktu”.

Według Łukasza Kacy, „od pierwszych chwil wizyty w Białym Domu było widać, że Donald Trump traktuje wizytę z pełną powagą i darzy prezydenta Polski sympatią”.

– Widać tam życzliwość, chociażby w takich małych gestach, jak fakt, że przy powitaniu pojawiło się obustronne poklepanie po plecach. Co prawda Donald Trump robi to dość często, jednak zwykle kładzie rękę na ramieniu rozmówcy, co bywa gestem dominacji. Tutaj jednak widzieliśmy przyjacielski, naturalny gest – ocenił ekspert.

Łukasz Kaca dodał, że „prezydent Polski płynnie konwersował z Donaldem Trumpem po angielsku i nie było żadnej bariery językowej”.

– Trzeba pochwalić prezydenta Nawrockiego, bo mimo stresu radził sobie dobrze, także odpowiadając po angielsku. Było widać przygotowanie i swobodę, choć oczywiście napięcie zdradzała usztywniona postawa i kontrolowane uśmiechy – podsumował.

