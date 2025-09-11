Łukaszenka podlizał się Trumpowi. Wskazał „główne zadanie” Białorusi

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Wilnie poinformowała o uwolnieniu więźniów różnych narodowości przez białoruski reżim. Taką decyzję dyktator Łukaszenka podjął po negocjacjach, które odbyły się w Mińsku.

Wśród uwolnionych osób są dwaj obywatele naszego kraju – Polska Agencja Prasowa poinformowała w czwartek (11 września), że są już w drodze do ojczyzny. Prezydent Litwy – Gitanas Nausėda – informował zaś, że wśród ułaskawionych są też obywatele innych narodowości: brytyjskiej, łotewskiej, francuskiej, niemieckiej, a także jego rodacy. „52 więźniów bezpiecznie przekroczyło dziś granicę litewsko-białoruską, zostawiając za sobą drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach” – pisał na X.

Tygodnik „Nasza Niwa” ujawnił, że wśród nich jest m.in. Mikoła Statkiewicz – białoruski polityk i były kandydat na prezydenta Białorusi (o stanowisko to chciał ubiegać się półtorej dekady temu – w niewoli pozostawał od pięciu lat) czy Uładzimir Mackiewicz – filozof i działacz społeczny (ułaskawiony po czterech latach pobytu w areszcie).

Zaskakujące słowa Łukaszenki. „Głównym zadaniem” Mińska jest „stanie u boku Trumpa”

Z Aleksandrem Łukaszenką rozmawiał przedstawiciel Ameryki – John Coale (wysłannik przywódcy Donalda Trumpa). Wskazał, że USA rozważają uruchomienie waszyngtońskiej ambasady w Mińsku. Poinformował ponadto, że Amerykanie dążą do normalizacji relacji z Białorusią (w zakresie wznowienia dialogu politycznego, a także współpracy gospodarczej). Coale rozmawiał z Łukaszenką też o jego potencjalnym spotkaniu z prezydentem USA w przyszłości.

Po zwolnieniu więźniów Łukaszenka zabrał głos. Poinformował, że „głównym zadaniem” Białorusi jest „stanie u boku Donalda Trumpa i pomaganie mu w misji ustanawiania pokoju” (chodziło oczywiście o wojnę w Ukrainie i pokój w Europie Wschodniej).

