Na własnej platformie społecznościowej Truth Social prezydent USA Donald Trump zamieścił treść listu, który zaadresował „do wszystkich narodów NATO i świata”. Oznajmiał w nim gotowość do nałożenia sankcji na Rosję.

Donald Trump pisze list do krajów NATO

„Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, kiedy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i gdy wszystkie PAŃSTWA NATO PRZESTANĄ KUPOWAĆ ROPĘ OD ROSJI” – podkreślał Trump, pisząc ten konkretny fragment wielkimi literami.

„Jak wiecie, zaangażowanie NATO w ZWYCIĘSTWO było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące! Znacznie osłabiają one waszą pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji” – podkreślał polityk.

Trump pisze do NATO. Pisze o cłach na Chiny

„W każdym razie jestem gotowy »ruszyć«, gdy wy będziecie gotowi. Tylko powiedzcie kiedy? Wierzę, że to, a także nałożenie przez NATO, jako grupę, od 50- do 100-procentowych ceł na Chiny, które zostaną całkowicie wycofane po zakończeniu WOJNY Rosji i Ukrainy, również będzie wielką pomocą w ZAKOŃCZENIU tej zabójczej, ale NIEDORZECZNEJ WOJNY” – kontynuował.

„Chiny mają silną kontrolę, a nawet chwyt na Rosję, a te potężne cła złamią ten uścisk. To nie jest WOJNA TRUMPA (nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem!). To WOJNA Bidena i Zełenskiego” – grzmiał Trump, po raz kolejny powtarzając rosyjską propagandę i ściągając odpowiedzialność z Władimira Putina.

„Jestem tu tylko po to, by pomóc ją powstrzymać i uratować tysiące rosyjskich i ukraińskich istnień (tylko w zeszłym tygodniu zginęło 7118 osób. SZALEŃSTWO!)” – zauważał. „Jeśli NATO zrobi, jak mówię, WOJNA szybko się skończy, a wszystkie te życia zostaną uratowane! Jeśli nie, to po prostu marnujecie mój czas, a także czas, energię i pieniądze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za uwagę w tej sprawie!” — zakończył swoją wiadomość Trump.

Warto przypomnieć, że jedynymi krajami NATO, które nadal kupują ropę od Rosji, są Węgry, Turcja i Słowacja. Trudno więc nie zauważyć, że dalsze sankcje na Rosję uzależnia się od przychylnego Putinowi Viktora Orbana, który już wcześniej blokował antyrosyjskie inicjatywy w Unii Europejskiej.

