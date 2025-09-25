Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Poderwano samoloty NATO

„25 września węgierskie myśliwce Gripen wystartowały NATO z litewskiej miejscowości Szawle, aby przechwycić formację pięciu rosyjskich samolotów wojskowych. Myśliwce leciały w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO, nie przestrzegając międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego” – poinformowało w mediach społecznościowych Sojusznicze Dowództwo Sił Powietrznych Paktu Północnoatlantyckiego.

Rosyjskie samoloty wojskowe przechwycone nad Bałtykiem. NATO wystosowało komunikat

Do zdarzenia doszło na zachód od wybrzeża Łotwy. Zidentyfikowano po jednym Su-30 i Su-35 oraz trzy MiG-31. Węgierskie Gripeny eskortowały rosyjskie myśliwce, a po zakończeniu misji bezpiecznie wróciły do bazy. Przestrzeń powietrzna nad Morzem Bałtyckim jest zabezpieczana w ramach NATO Air Policing. To wspólna misja realizowana przez całą dobę, która chroni każdy centymetr przestrzeni powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego.

NATO w ramach operacji Baltic Air Policing gwarantuje bezpieczeństwo i suwerenność Litwy, Łotwy i Estonii, które nie posiadają własnych sił powietrznych. W Szawlach Węgry wspierają misję wraz z hiszpańskimi Eurofighterami. Z kolei w Estonii misję prowadzą włoskie samoloty F-35, a w Rumunii niemieckie Eurofightery. W ostatnim czasie regularnie dochodzi do przechwytywania rosyjskich myśliwców nad Bałtykiem.

Przechwycenia rosyjskich samolotów z ostatnich dni

W miniony weekend rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy Ił-20M nie miał planu lotu i nie reagował na kontakt radiowy. Maszynę przechwyciły dwa niemieckie Eurofightery, które po identyfikacji wizualnej przekazały ją szwedzkim partnerom z NATO. W piątek dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Kilka godzin wcześniej rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii i pozostawały w niej przez 12 min.

