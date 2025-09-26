Pierwsza taka nominacja papieża Leona XIV od objęcia urzędu. Mianował swojego następcę

Watykan poinformował w komunikacie prasowym, że papież Leon XIV mianował arcybiskupa Filippo Iannone, O.Carm. (skrót zakonny karmelitów – red.), dotychczasowego prefekta Dykasterii do spraw Tekstów Prawnych, prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Duchowny stanie na czele urzędu 15 października 2025 roku. To pierwsza nominacja na stanowisko szefa watykańskiego departamentu.

Sekretarzem Dykasterii ds. Biskupów przez kolejną pięcioletnią kadencję zostanie arcybiskup Ilson de Jesus Montanari, który pełni tę funkcję od 2013 r. Przedłużono również kadencję na taki sam okres podsekretarza prałata Ivana Kovaca. Za pontyfikatu Franciszka, od stycznia 2023 r. prefektem Dykasterii ds. Biskupów oraz szefem utworzonej przy tym urzędzie Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej był kard. Robert Prevost, czyli aktualny Ojciec Święty.

Jedna z pierwszych nominacji papieża Leona XIV. Wybór następcy był długo oczekiwany

Wybór następcy prefekta Dykasterii ds. Biskupów był oczekiwany jako jedna z pierwszych nominacji papieża Leona, zgodnie z precedensem ustanowionym przez papieża Benedykta XVI, który wcześniej wybrał Williama Levadę na swojego następcę na stanowisku szefa ówczesnej Kongregacji Nauki Wiary.

Jedyna inna nominacja Ojca Św. miała miejscy 22 maja, kiedy to siostra Tiziana Merletti, zakonnica z Instytutu Sióstr Franciszkanek Ubogich, została sekretarzem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Apostolskich. Po wyborze nowej głowy Kościoła katolickiego prefekt i sekretarz dykasterii zostali powołani na swoje stanowiska tymczasowo, do czasu podjęcia przez Leona XIV decyzji o ostatecznym obsadzeniu tych stanowisk.

Watykan. Papież Leon XIV mianował prefekta Dykasterii ds. Biskupów

Zgodnie z konstytucją apostolską regulującą pracę Kurii Rzymskiej „Dykasteria ds. Biskupów jest odpowiedzialna za wszystko to, co dotyczy ustanawiania i obsadzania Kościołów partykularnych oraz sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim z zachowaniem właściwości Dykasterii ds. Ewangelizacji”.

„Szczegóły tych kompetencji, do których należą sprawy związane m.in. z nominacjami biskupów, podziałem terytorialnym Kościoła i wizytami ad limina, regulują kolejne paragrafy tejże konstytucji” – podkreślił portal Vatican News.

Czytaj też:

Polski duchowny dostał misję od papieża Leona XIV. Jest komunikat KEPCzytaj też:

Papież Leon XIV został zapytany o twierdzenie Kremla. „Polacy są zaniepokojeni”