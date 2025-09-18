Polski duchowny dostał misję od papieża Leona XIV. Jest komunikat KEP

W czwartek 18 września Konferencja Episkopatu Polski poinformowała, że papież Leon XIV mianował nuncjuszem apostolskim w Iraku ks. prałata Mirosława Stanisława Wachowskiego, dotychczasowego Podsekretarza ds. Relacji z Państwami. Wyniósł go jednocześnie do stolicy tytularnej Villamagna di Proconsolare, z godnością arcybiskupa.

Polski duchowny z misją od papieża Leona XIV

KEP opublikowało kilka informacji na temat dotychczasowej drogi życiowej i pracy abp. nominata Wachowskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1996 r., inkardynując się do diecezji ełckiej. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2004 r.

Pełnił posługę w przedstawicielstwach papieskich: w Senegalu, w Stałej Misji przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz w Biurze ONZ i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce i Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Na stanowisko Podsekretarza ds. Relacji z Państwami został mianowany w październiku 2019 r.

Papież zwrócił się do Polaków. „Przykład i inspiracja”

Dzień wcześniej, podczas audiencji generalnej, papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Ojciec Święty zawierzył Polskę oraz pokój na świecie wstawiennictwu św. Stanisława Kostki.

– Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jutro (18 września – red.) wspominacie św. Stanisława Kostkę. Niech ten 18-latek, który patronuje waszej Ojczyźnie oraz młodzieży, będzie przykładem i inspiracją dla nowych pokoleń wierzących, w poszukiwaniu woli Bożej i w odważnym wypełnianiu własnego powołania – powiedział papież. – Jego wstawiennictwu zawierzam Polskę oraz pokój na świecie. Z serca wam błogosławię – kontynuował Leon XIV.

