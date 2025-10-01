Strzały i eksplozje w Monachium. Znaleziono ciało mężczyzny

W środę 1 października tuż po godz. 7 policja w Monachium poinformowała w lakonicznym komunikacie, że prowadzi akcję ratowniczą we współpracy ze strażą pożarną w okolicy jednej z dzielnic na północy miasta – Lerchenau. Podkreślono, że w związku z tym należy spodziewać się znacznych utrudnień w ruchu drogowym i poproszono o omijanie tego obszaru. W aktualizacji dodano z kolei o zamknięciu na czas trwania akcji szkoły przy jednej z ulic.

Znacznie bardziej konkretne i przerażające są szczegóły, do których dotarł Bild. Na miejscu zdarzenia obecne są również jednostki specjalne i saperzy, a wszystko to przez kilka wybuchów. Znaleziono ciało mężczyzny, który przed tym, jak odebrał sobie życie prawdopodobnie podłożył ładunki wybuchowe w domu swoich rodziców, a następnie go podpalił. Dodatkowo w pobliżu jeziora znaleziono co najmniej jedną osobę z ranami postrzałowymi, która może mieć związek ze sprawą.

Ogromna chmura dymu jest widoczna już z daleka. Pożar i wybuchy spowodowały utrudnienia na kolei. Nieczynne są dwie stacje linii S1. Pociągi przez Feldmoching i Fasanerie przejeżdżają bez zatrzymywania się. Nadinspektor policji Thomas Schelshorn podkreślił, że „obecnie nie ma zagrożenia dla ludności, a samo zdarzenie nie ma żadnego związku z Oktoberfestem”.

Wkrótce więcej informacji