Polska się powiększy? Rząd chce odzyskać dawne terytorium

Sprawa zwrotu przez Czechy 368 hektarów polskiej ziemi toczy się od końca lat 50. XX wieku. Nasz rząd chciałby wznowienia negocjacji w tej kwestii i czeka już jedynie na ogłoszenie wyników wyborów parlamentarnych u naszego południowego sąsiada.

Dług terytorialny Czech wobec Polski

– Planowane jest wznowienie polsko-czeskich konsultacji na szczeblu eksperckim. Ich celem będzie przedstawienie stanowiska stron w odniesieniu do sposobu uregulowania czeskiego długu terytorialnego, a przede wszystkim uzyskanie od strony czeskiej szczegółowych informacji na temat przyczyn wycofania się z ustaleń z 2015 r. – przekazało „Faktowi” polskie MSZ.

Dyplomaci podkreślali, że w ostatnich miesiącach nie poruszano tego tematu, by nie stał się on przedmiotem trwającej w Czechach kampanii wyborczej. Sprawa budzić ma bowiem spore emocje po obu stronach granicy.

Spór o granicę polsko-czeską

Spór o ponad 300 hektarów zaczął się w w 1958 roku, kiedy Polska Rzeczypospolita Ludowa i Czechosłowacja postanowiły „wyprostować” swoją granicę. Władze naszego kraju oddały wówczas sąsiadom 1205 hektarów, w zamian za które uzyskaliśmy 837 hektarów ziem. W wyniku wymiany powstał tzw. dług terytorialny, którego nasz kraj domaga się od Czech.

Już kilka lat temu powołano Stałą Polsko-Czeską Komisję Graniczną, która miała zająć się problemem zwrotu ziem. W 2015 roku czeski rząd zatwierdził nawet konkretne działki, które miałyby trafić do naszego kraju. Strona polska odpowiedziała przekazaniem projektu umowy o uregulowaniu przebiegu granicy.

Które działki Czesi zwróciliby Polsce?

Czesi zwróciliby Polsce tereny w gminie Biała Woda koło Paczkowa oraz ziemie koło wsi Bodzanów w gminie Głuchołazy. Ostatecznie jednak sprawa stanęła w martwym punkcie. W 2021 roku premier Czech Andrej Babisz z premierem Mateuszem Morawieckim ponownie nie doszli do porozumienia.

W rozmowie z „Faktem” szefowa działu prasowego czeskiego resortu spraw zagranicznych Mariana Wernerová odniosła się do polskich roszczeń. — Negocjacje z Polską w sprawie uregulowania tzw. długu terytorialnego trwają od wielu lat – przyznała. Zaznaczyła przy tym, że ministerstwo „na razie nie podaje szczegółów”.

