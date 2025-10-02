Niemiecki dziennik apeluje do rządu. Chce wypłaty odszkodowań dla Polaków

Artykuł „Die Welt” odnosi się do niedawnego wywiadu udzielonego „Gazecie Wyborczej” przez szefa niemieckiej dyplomacji Johanna Wadephula. Polityk poinformował w nim m.in., że jest za tym, aby rząd federalny przygląda się możliwością wypłaty pomocy dla ocalałych ofiar II wojny światowej.

— Wina Niemiec za zbrodnie i okrucieństwa popełnione w Polsce jest niepodważalna i nigdy o tym nie zapomnimy. Stąd wynika nasza odpowiedzialność, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby takie zbrodnie nigdy się nie powtórzyły – i aby nasze narody wspólnie kształtowały swoją przyszłość w Europie — mówił w wywiadzie niemiecki minister.

Wraca temat odszkodowań dla Polaków za wojnę. Niemiecki dziennik apeluje do rzadu

Komentując niedawne słowa szefa niemieckiej dyplomacji, „Die Welt” zwraca uwagę na to, że wcale nie chodzi o wypłatę bilionów euro, lecz o uznanie cierpienia. „Byłyby to emerytury dla 30–50 tys. ocalałych z obozów koncentracyjnych i gett, dla byłych robotników przymusowych i powstańców” – czytamy w artykule. Gazeta podkreśla, że Niemcy powinny działać teraz, ponieważ z każdym tygodniem liczba żyjących ofiar maleje.

Artykuł pojawił się niedługo po tym, jak podczas swojej pierwszej wizyty w Berlinie prezydent Karol Nawrocki ponowił żądanie wypłaty reparacji i zapowiedział powołanie zespołu zajmującego się tą kwestią. Wcześniej po spotkaniu z przewodniczącą Bundestagu Julią Kloeckner o utworzenie funduszu wzmacniającego wspólną granicę i bezpieczeństwo Europy zaapelował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W podobnym czasie pełnomocnik niemieckiego rządu ds. współpracy z Polską Knut Abraham podkreślił potrzebę nowego podejścia do historycznej odpowiedzialności, w tym pogłębionej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Sam kanclerz Olaf Scholz w lipcu 2024 r. zapowiedział wsparcie dla osób ocalałych z czasów niemieckiej okupacji, choć nadal nie są znane potencjalne szczegóły inicjatywy.

