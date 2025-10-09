Tak Putin świętował swoje urodziny. Wystarczyło 14 sekund, mnożą się teorie

Władimir Putin 7 października obchodził 73. urodziny. Prezydent Rosji ten dzień spędził w Sankt Petersburgu. Putin najpierw odwiedził Sobór Pietropawłowski, gdzie złożył kwiaty na grobie cara Piotra Wielkiego i rozmawiał z proboszczem świątyni. Następnie rosyjski przywódca spotkał się z kierownictwem Ministerstwa Obrony, Sztabu Generalnego oraz dowódcami grup wojskowych i wysłuchał raportów dotyczących wojny w Ukrainie.

Potem Putin zorganizował lunch, który przykuł uwagę internautów za sprawą krótkiego nagrania opublikowanego przez Kreml. W sieci zwrócono m.in. uwagę, że jedynie prezydent Rosji ma na swoim talerzu jedzenie, pomimo tego, jak wiele znajduje się go na stole. U większości generałów talerze były puste, a u niektórych pozostały na nich serwetki. Pojawiły się dywagacje, czy powodem jest ranga stanowiska zajmowanego przez Putina, czy w grę wchodzą doniesienia o strachu przed otruciem.

Władimir Putin zaprosił wojskowych na obiad. Jego talerz skupił uwagę internautów

Dodatkowo na stole nie było wina, szampana, czy wody. Widać było jedynie coś w jednym z kieliszków. Napoje znajdowały się tylko ma małym stoliku widocznym w tle. Co ciekawe na poprzednim spotkaniu woda była normalnie na stołach przed wojskowymi. Można także zauważyć, że uczestnicy obiadu mieli dość ponure miny, nawet jeśli wziąć pod uwagę, że był to jedynie symboliczny poczęstunek. Prezydent Rosji w dniu urodzin rozmawiał również z zagranicznymi przywódcami.

Rosyjscy dziennikarze zwrócili uwagę, że wcześniej Putin nie obchodził urodzin w ten sposób. W poprzednich latach, nawet po rozpoczęciu wojny, działo się to bez udziału wojskowych i duchownych. Rok wcześniej nie było żadnych publicznych wydarzeń z tej okazji. W 2023 r. prezydent Rosji uczestniczył w ceremonii rozpoczęcia dostaw rosyjskiego gazu do Uzbekistanu i spotkał się ze swoim kazachskim odpowiednikiem. Z kolei w 2022 r. odbył nieformalne spotkanie z liderami państw WNP.

