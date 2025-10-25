Ptasia grypa tuż za polską granicą. Eksperci biją na alarm

Wirus ptasiej grypy H5N1 powoduje w Niemczech masowe zgony zarówno wśród ptactwa hodowlanego, jak i dzikiego. Jak przekazano, „bardzo szybko rośnie liczba przypadków choroby w kraju”.

Według danych organizacji pozarządowej NABU, w Niemczech zginęło już ponad 240 tys. ptaków. W jednej z ferm w południowo-zachodnich landach zabito około 15 tys. kur, a kolejne ogniska pojawiają się w północnych regionach. Minister rolnictwa Alois Rainer zapowiedział, że głównym celem władz jest „powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa i ochrona rolnictwa”.

Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Brandenburgii, gdzie – jak informuje Instytut Friedricha Loefflera (FLI) – padły tysiące żurawi. Tylko w tym regionie znaleziono niemal tysiąc martwych ptaków, a kolejne setki w Turyngii i Meklemburgii. Rzeczniczka FLI przyznała, że „nie odnotowano dotąd tak dużej liczby padłych osobników jak tej jesieni”.

Instytut podniósł ocenę ryzyka wystąpienia nowych ognisk z „niskiego” do „wysokiego” i zalecił szybkie usuwanie padłych zwierząt. Eksperci apelują również o utrzymywanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach oraz ograniczenie kontaktu z dzikimi ptakami.

Nie tylko Niemcy. Ptasia grypa także w Belgii i Słowacji

Wirus H5N1 rozprzestrzenia się także poza Niemcami. Na Słowacji potwierdzono zakażenia w małych gospodarstwach w powiatach Twardoszyn i Galanta. Wszystkie ptaki w promieniu trzech kilometrów od ogniska choroby mają zostać zabite i zutylizowane.

W Belgii ptasią grypę wykryto na fermie indyków na północy kraju – 319 ptaków padło, a ponad 67 tys. wybito. Podobne działania podjęto w Holandii, gdzie w ubiegłym tygodniu zlikwidowano stado 161 tys. kurczaków.

Eksperci ostrzegają, że trwający sezon migracji ptaków sprzyja szybkiemu szerzeniu się wirusa. Choć – jak podkreśla FLI – ryzyko zakażenia ludzi jest niewielkie, zaleca się unikanie kontaktu z martwymi ptakami.

Czytaj też:

Zmiana czasu 2025. Kiedy przestawiamy zegarki? Jak to zrobić?Czytaj też:

To nie jest „wina pacjenta”. Lekarze obalają mity: otyłość trzeba zrozumieć