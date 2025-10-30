Wielka ucieczka małp laboratoryjnych. Zostały zakażone śmiertelnymi wirusami?

We wtorek 28 października na autostradzie międzystanowej nr 59 w stanie Mississippi doszło do wypadku ciężarówki. Pojazd przewoził makaki, które wykorzystywano w eksperymentach laboratoryjnych.

USA. Wypadek na autostradzie i ucieczka groźnych małp

Jak donoszą amerykańskie służby, z rozbitej ciężarówki wyszło kilka dużych małp, ważących po około 18 kilogramów. Zwierzęta szybko uciekły z miejsca wypadku i rozproszyły się po pobliskich lasach. Szeryf hrabstwa Jasper uprzedził miejscową ludność, że makaki mogą być agresywne wobec napotkanych osób.

Spore poruszenie w USA wywołały komunikaty dotyczące charakteru badań prowadzonych na opisywanych tutaj małpach. Lokalne służby w pierwszych informacjach przekazały, iż makaki transportowane były z Uniwersytetu Tulane w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. Zwierzęta zakażono tam licznymi wirusami, w tym Covid-19 czy wirusem zapalenia wątroby typu C.

USA. Zbiegłe małpy nie przenoszą wirusów?

Biuro szeryfa rozesłało ostrzeżenia, informując o realnym zagrożeniu dla zdrowia ludzi. „Nie zbliżaj się do małp, jeśli zobaczysz którąś z nich. Zadzwoń pod 911” – czytamy. Eksperci mówili nawet o ryzyku wybuchu ogniska choroby lub chorób. Narracja szybko jednak się zmieniła.

Rzecznik Uniwersytetu Tulane Andrew Yawn w rozmowie z WTVA oświadczył, że małpy z rozbitej ciężarówki nie były tymi, które zakażono wirusami. Były to zwierzęta, które podlegały innej grupie badawczej i nie przeprowadzano na nich tego typu testów.

W ostatnich komunikatach szeryf hrabstwa Jasper zapewniał, że większość małp udało się zlokalizować i zlikwidować. Na wolności pozostać miał jedynie ostatni osobnik z grupy. Nie podano jednak konkretnej liczby przewożonych zwierząt, ani liczby „zlikwidowanych” osobników.

Czytaj też:

Tajemnicza śmierć 29-letniego funkcjonariusza SG i odejście dyrektora. „Dziwna zmowa milczenia”Czytaj też:

Melissa przeszła przez Jamajkę. Teraz zaatakuje kolejną wyspę