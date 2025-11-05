Wielki Bu przeniesiony do innego zakładu. Nie jest to bez znaczenia

Sąd w Hamburgu decyzję o ekstradycji Wielkiego Bu podjął już w ubiegłym tygodniu. Teraz niemiecka prokuratura generalna formalnie zatwierdziła przekazanie go stronie polskiej. Nieoficjalne źródła Polskiej Agencji Prasowej informują, że trafi on do Lublina.

Niemcy. Ekstradycja Wielkiego Bu do Polski

Przez pewien czas obawiano się, że postępowanie ekstradycyjne utrudni wniosek Patryka M. o azyl w Niemczech. Prokuratura w Hamburgu uspokoiła jednak stronę polską w odpowiedzi dla PAP. „Trwające postępowanie azylowe nie stanowi co do zasady przeszkody w wydaniu osoby ściganej do Polski” – przekazała.

Patryk M. znany jako „Wielki Bu” w połowie września został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu, kiedy planował odlecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa przez lubelską prokuraturę. Wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Od momentu zatrzymania Patryk M. oczekiwał na ekstradycję do Polski.

Minister Sikorski kpił z Wielkiego Bu

„Kibolski patriota Wielki Bu uznał, że Polska przestała być bezpieczna dla porywaczy, sutenerów i złodziei. Ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne?! Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie?” – skomentował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Jak ustalił Onet, zarzuty dotyczące „Wielkiego Bu” obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działać miała między 2017 a 2018 rokiem na terenie Polski oraz Holandii i Hiszpanii.

— Działania grupy miały na celu przywóz, nabywanie wewnątrzwspólnotowe, wprowadzanie i udział w obrocie (…) znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz produkcję znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych — przekazała portalowi prok. Katarzyna Calów-Jaszewska, członkini Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Śledczy zarzucają „Wielkiemu Bu” także kradzież z włamaniem do pojazdu oraz przerobienie oznaczeń identyfikacyjnych w tymże pojeździe.

