Łukaszenka zaprasza Ukraińców. „Waszym rodzinom i dzieciom zapewnimy życie jak Białorusinom”

Aleksandr Łukaszenka w czwartek 6 listopada wziął udział w ceremonii otwarcia odnowionego mostu przez rzekę Prypeć w Mozyrzu. Prezydent Białorusi podkreślił, że inwestycje powstała także dla Ukraińców. – Jesteśmy otwarci. Zapraszamy, Ukraińcy. Z przyjemnością was przyjmiemy. Waszym rodzinom, waszym dzieciom zapewnimy takie życie, jak Białorusinom pod względem edukacji, opieki zdrowotnej – powiedział Łukaszenka.

Łukaszenka o Ukrainie. „Nieszczęście dotknęło naszego sąsiada. Poradzimy sobie z tym problemem”

Białoruski przywódca zaznaczył, że wiele osób z Ukrainy już pracuje, m.in. w obwodzie homelskim. Jesteśmy gotowi ich przyjąć. Dla nas Ukraińcy są błogosławieństwem. To bardzo pracowici ludzie, którzy nas rozumieją, mówią z nami tym samym językiem. Niemniej jednak nieszczęście dotknęło naszego sąsiada. Myślę, że poradzimy sobie z tym problemem – podkreślił Łukaszenka.

Prezydent Białorusi publicznie również ostrzegł szefów firm. – Bez względu na to, jakie macie przedsiębiorstwo – nierentowne, opuszczone – umrzyjcie, ale wypłacajcie ludziom pensje. To jest najważniejsze. Jeśli nie będziemy wypłacać normalnych pensji, stracimy ludzi – powiedział Łukaszenka. Białoruski przywódca tłumaczył, że w przeciwnym wypadku ludzie będą uciekać z kraju, np. do Rosji lub na zachód.

Prezydent Białorusi o rodakach pracujących w Polsce. „Leczą zęby w Grodnie, bo za darmo”

– Do Polski wyjechało 10 – 12 tysięcy osób. Chociaż mówią, że wyjechał milion. Nie ma znaczenia, ile. A na leczenie zębów jadą do Grodna. Dlaczego? Bo tutaj jest za darmo. Nic nie jest za darmo. To budżet – państwo płaci za was – podkreślił Łukaszenka. Prezydent Białorusi zapewnił, że państwo nie będzie przeszkadzać osobom, które chcą zarobić w dobrych miejscach, zwłaszcza jeśli wybiera się Rosję. – Ale kiedy zarobisz dobre pieniądze, wróć tutaj i zapłać – zakończył Łukaszenka.

