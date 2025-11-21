Niepokojący raport o trotylu z Polski. Producent ucina: „Tajemnica handlowa”

Z raportu propalestyńskich organizacji, który opisywaliśmy we „Wprost”, wynika, że polski trotyl znajduje się w amerykańskich bombach, które trafiają do Izraela.

Trotyl ma pochodzić z bydgoskich zakładów Nitro-Chem, największego w Europie i jednego z największych na świecie producentów TNT, którego głównym odbiorcą są Stany Zjednoczone. Polski gigant współpracuje z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi od kilkunastu lat. Co najmniej od 2017 roku wśród odbiorców trotylu z bydgoskich zakładów jest General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), producent bomb serii Mk-80, używanych między innymi przez amerykańskie siły powietrzne.

To właśnie tego rodzaju bomby Amerykanie dostarczali Izraelowi. W dostawach znajdowało się również kilkanaście tysięcy największych, ważących ponad 900 kilogramów bomb Mk-84, które od października 2023 roku sieją spustoszenie w Strefie Gazy.