Kolejne kłopoty byłego prezydenta. Usłyszał wyrok

W środę 26 listopada najwyższy sąd Francji utrzymał w mocy wyrok skazujący byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego za nielegalne finansowanie swojej nieudanej kampanii reelekcyjnej w 2012 r. Polityk znacznie przekroczył obowiązujące w kraju limity wydatków wyborczych, które są bardzo surowe – poinformowało AFP. Paryski Sąd Kasacyjny potwierdził tym samym wyrok sądu apelacyjny z lutego 2024 r., w którym Sarkozy został skazany na rok więzienia.

Sześć miesięcy kary zostało jednak zawieszone, a wyrok mógł zostać odbyty w formie alternatywnej, np. poprzez noszenie elektronicznej bransoletki, bez konieczności odbywania kary w więzieniu. Sprawa dotyczyła zarzutów, że prawicowa partia byłego prezydenta Francji współpracowała z firmą public relations Bygmalion w celu ukrycia rzeczywistych kosztów jego kampanii wyborczej. Firma m.in. organizowała ekstrawaganckie wiece wyborcze, np. koncerty na stadionach.

Nicolas Sarkozy usłyszał wyrok. Były prezydent Francji nielegalnie finansował kampanię wyborczą

Jak ustalono w pierwotnym wyroku, Sarkozy mimo ostrzeżeń wydał co najmniej 42,8 mln euro, czyli niemal dwa razy więcej niż dopuszczają przepisy w tym kraju – 22,5 mln euro. Były francuski przywódca w przeciwieństwie do pozostałych współoskarżonych, nie był zamieszany w system podwójnego rozliczania, który rzekomo służył do pokrycia kosztów, ale został pociągnięty do odpowiedzialności jako beneficjenta nielegalnego finansowania kampanii w charakterze kandydata.

W kontekście sprawy Sarkozy nie zgodził się, że ponosił „jakąkolwiek odpowiedzialność karną”. Były prezydent Francji potępił zarzuty, twierdząc że to „kłamstwa”. Prawnicy polityka w oświadczeniu zaznaczyli jednak, że Sarkozy przyjął do wiadomości decyzję Sądu Kasacyjnego. Wyrok nie oznacza, że Sarkozy spędzi pół roku areszcie domowym. W styczniu skończył bowiem 70 lat, a we Francji skazani powyżej tego wieku mogą ubiegać się o mniej restrykcyjne warunki.

