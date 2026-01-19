Przejęcie Grenlandii jak budowa autostrady? Wróbel: „Dla Polaków brzmi to złowrogo”

Propozycja wykupu Grenlandii brzmi groteskowo tylko do momentu, w którym zrozumiemy logikę stojącą za tym pomysłem. To ta sama logika, która pozwala państwu wywłaszczyć obywatela pod budowę autostrady – interes ogólny wygrywa z własnością. Różnica polega na skali i na tym, kto definiuje „ogół”.
Jeżeli mieszkańcy Grenlandii mieliby żyłkę do interesów, to już teraz powinniśmy oglądać w Internecie reklamy tamtejszego Narodowego Instytutu Promocji Kultury i Turystyki. „Odwiedź TERAZ. Jutro będzie za późno” to pewno najbardziej oczywisty motywy takiej hipotetycznej kampanii. Z licznych doniesień wygląda jednak na to, że Grenlandczycy, od dekad utrzymywani przez Danię, nie są skorzy do kapitalistycznych podskoków.
Sprzedaj teraz, jutro będzie za późno
