Przejęcie Grenlandii jak budowa autostrady? Wróbel: „Dla Polaków brzmi to złowrogo”

Jeżeli mieszkańcy Grenlandii mieliby żyłkę do interesów, to już teraz powinniśmy oglądać w Internecie reklamy tamtejszego Narodowego Instytutu Promocji Kultury i Turystyki. „Odwiedź TERAZ. Jutro będzie za późno” to pewno najbardziej oczywisty motywy takiej hipotetycznej kampanii. Z licznych doniesień wygląda jednak na to, że Grenlandczycy, od dekad utrzymywani przez Danię, nie są skorzy do kapitalistycznych podskoków.

Sprzedaj teraz, jutro będzie za późno