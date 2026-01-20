Wiemy, co spowodowało zakłócenie działania satelitów, GPS i zorze polarne. Astronomowie wyjaśniają

W rozmowie z CNN uznani astronomowie informują o silnej burzy słonecznej, która oddziałuje na naszą planetę. Amerykańskie Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC) podkreślało, że po raz ostatni z tak silnym zjawiskiem tego typu mieliśmy do czynienia w październiku 2023 roku.

Burza słoneczna miała wpłynąć głównie na funkcjonowanie satelitów, systemów GPS oraz lotnictwa, głównie na trasach przebiegających przez bieguny naszej planety. Eksperci zwrócili również uwagę na sytuację zapomnianych nieco astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dla nich wzrost ryzyka, choć na szczęście mogą zawsze ukryć się w lepiej osłoniętych częściach stacji.

Burza słoneczna uderzyła w Ziemię

Warto pamiętać też o skutkach, jakie burze słoneczne potrafiły wywołać w przeszłości. W 2023 roku doprowadziły do przerw w dostawie prądu w Szwecji czy uszkodzeń transformatorów w Republice Południowej Afryki.

Oczywiście burze słoneczne mają też pozytywne skutki. Mowa o pięknych zorzach polarnych, które podziwiać można nawet z terytorium naszego kraju. W nocy z poniedziałku na wtorek 20 stycznia mieliśmy dodatkowo to szczęście, że niebo nad Polską było pozbawione chmur, dlatego w wielu miejscach możliwa była obserwacja tego rzadkiego u nas zjawiska.

Specjaliści ostrzegają, że aktywność słoneczna nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, co może oznaczać kolejne rozbłyski w przyszłym tygodniu. Może to powodować kolejne nieprzewidziane zjawiska geomagnetyczne.

Zorza w Polsce

Jak wyjaśniał popularyzator astronomii Karol Wójcicki z bloga „Z głową w gwiazdach”, w niedzielny wieczór na Słońcu doszło do bardzo silnego rozbłysku klasy X (X1.9–X1.95) w obszarze aktywnym oznaczonym numerem 4341.

„Był to długotrwały rozbłysk, trwający wiele godzin, ale co najważniejsze – towarzyszył mu rozległy koronalny wyrzut masy, zarejestrowany przez koronografy na satelicie GOES-19. Obraz wskazuje na szeroki wyrzut typu full halo, czyli taki, który w dużej części skierowany jest w stronę Ziemi” – podkreślił w mediach społecznościowych Wójcicki. Związana z tym burza magnetyczna wywołała zorzę nad całym terytorium Polski.

