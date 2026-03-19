Nowy kryzys uchodźczy w Europie? Może dotyczyć miliona osób

We wtorek 17 marca miała miejsce wspólna konferencja prasowa minister spraw zagranicznych Kanady Anity Anand i jej tureckiego odpowiednika Hakana Fidana. Politycy zostali poproszeni o odniesienie się do działań Izraela, który „w okresie trwających w regionie wojen i konfliktów w dalszym ciągu narusza zawieszenie broni w Strefie Gazy”. Dodatkowo „rozpoczął także operację lądową w Libanie”.

– Podczas gdy w Iranie trwa wojna, oczywiście z bliska śledzimy również wydarzenia w Strefie Gazy i Libanie. Zarówno my, jak i nasi sojusznicy robimy wszystko, co w naszej mocy, aby plan pokojowy dla Strefy Gazy został w ten czy inny sposób wdrożony. Wiadomo jednak, że niektóre kraje, z którymi współpracujemy w sprawie Strefy Gazy, zwłaszcza kraje Bliskiego Wschodu, są obecnie pogrążone w chaosie wojennym, co stanowi dla nas poważny problem – zaczął szef MSZ Turcji.

800 tys. osób przesiedlonych, wkrótce może ich być milion. Europa wkrótce będzie miała problem?

– Niemniej jednak intensywnie kontynuujemy nasze działania, zwłaszcza w zakresie pomocy humanitarnej, trwających rozmów, uruchamiania instytucji i ich funkcjonowania – zarówno nasi koledzy, jak i my pracujemy nad tym – kontynuował Fidan. Szef tureckiej dyplomacji przywołał wcześniejszą wypowiedź Anand, która wspomniała, że obecnie ponad 800 tysięcy osób zostało wysiedlonych, a wkrótce ta liczba może dobić do miliona.

Na razie są to jednak przesiedlenia wewnętrzne. – Jeśli jednak wojna i okupacja będą się rozprzestrzeniać, istnieje ryzyko, że doprowadzi to do trwałego kryzysu uchodźczego i że osoby te będą szukały schronienia poza granicami swoich krajów. Należy to jak najszybciej powstrzymać – powiedział turecki minister spraw zagranicznych. Fidan zakończył, że „apel o powstrzymanie okupacji Libanu jest jak najbardziej słuszny, Turcja go popiera i nadal będziemy wspierać”.

Czytaj też:

