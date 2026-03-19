Rząd powinien wesprzeć USA? Polacy dają jasną odpowiedź

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkukrotnie podkreślał już, że jego kraj wygrywa wojnę z Irakiem, choć jednocześnie wezwał sojuszników do pomocy. Poprosił zaprzyjaźnione kraje o wsparcie w zabezpieczeniu żeglugi przez kluczową cieśninę Ormuz. Spotkał się z odmową ze strony zdecydowanej większości państw NATO, ale też Japonii, Australii czy Korei Południowej.

Sondaż. Polska powinna wesprzeć Trumpa w Iranie?

Pytany o tę kwestię Donald Tusk zapewniał, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu. Czy stanowisko premiera popierają Polacy? Z sondażu SW Research dla Onetu wynika, że z szefem rządu zgadza się 65,1 proc. ankietowanych. Wsparcia wojskowego dla USA w cieśninie Ormuz chce za to 10 proc. badanych. Zdania na ten istotny temat nie ma 25 proc. pytanych.

Donald Trump nie krył swojego rozczarowania postawą sojuszników. „Stany Zjednoczone zostały poinformowane przez większość »sojuszników« z NATO, że nie chcą one angażować się w operację wojskową przeciwko terrorystycznemu reżimowi Iranu na Bliskim Wschodzie” – pisał na swojej platformie Truth Social.

Sojusznicy nie pomogą Trumpowi. „Nie potrzebujemy nikogo!”

„Nie jestem jednak zaskoczony ich działaniami, ponieważ zawsze uważałem NATO, gdzie wydajemy setki miliardów dolarów rocznie na ochronę tych samych krajów, za drogę jednokierunkową — będziemy ich chronić, ale oni nic dla nas nie zrobią, zwłaszcza w czasach potrzeby” – podkreślał.

„Dzięki temu, że odnieśliśmy tak wielki sukces militarny, nie »potrzebujemy« ani nie pragniemy już pomocy państw NATO — NIGDY NIE POTRZEBOWALIŚMY! Podobnie Japonia, Australia czy Korea Południowa. Mówiąc wprost, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, zdecydowanie najpotężniejszego kraju na świecie, NIE POTRZEBUJEMY NIKOGO! Dziękuję za uwagę” – pisał kontrowersyjny polityk.

